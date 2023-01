Lexus LX 600 firmato Liberty Walk: il grande SUV ritoccato dal preparatore giapponese

Il Lexus LX 600, il grande SUV del marchio giapponese, già di per sé rappresenta un prodotto d’alta gamma nel catalogo Lexus. Ma i clienti più esigenti potranno presto arricchirlo con uno speciale pacchetto estetico proposto dal preparatore giapponese Liberty Walk.

Si tratta di un bodykit in fibra di carbonio il cui debutto ufficiale sarà al prossimo Tokyo Auto Salon (13 – 15 gennaio 2023). Con pochi elementi Liberty Walk ha saputo aggiungere ancora più esclusività al Lexus LX 600.

Spicca in modo particolare il cofano in fibra di carbonio, su cui sono state aggiunte delle prese d’aria sui lati. Ci sono poi anche delle estensioni ai passaruota, sempre in fibra di carbonio, e delle grandi ruote AME rifinite in nero lucido dotate di pneumatici Yokohama.

Tutto il bodykit di Liberty Walk dona al Lexus LX 600 un aspetto più aggressivo ed elegante al contempo, in una veste dark molto suggestiva. Al momento non è dato sapere quanto costa il kit di Liberty Walk, ma al Salone di Tokyo verranno forniti tutti i dettagli.

Ultima modifica: 2 Gennaio 2023