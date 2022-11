La sinfonia del V12 Lamborghini con Luca Stradivari

The Engine Songs è il risultato di un progetto di collaborazione tra produttore musicale Alex Trecarichi e gli ingegneri del suono Lamborghini, che celebra i motori a combustione interna V12, V10 e V8 di Lamborghini con colonne sonore ispirate al loro suono e alle loro vibrazioni.

L’inimitabile crescendo del motore V12 Lamborghini, con i suoi spettacolari cambiamenti di tonalità a seconda dello stile del pilota, dei giri del motore e dei cambi di marcia, è musicalmente analogo a un violino: guidando l’Aventador Ultimae su strada, accompagnandosi alla colonna sonora di The Engine Songs V12, Luca Natali Stradivari, compositore, musicista e liutaio, ha sperimentato la musicalità fisica del V12 ad aspirazione naturale e la scienza alla base delle playlist di The Engine Songs.

Ultimi di una stirpe, Stradivari e il V12

I sensi armonici di Luca, ultimo discendente di Antonio Stradivari, il più grande liutaio della storia, paragonano il suono acuto del V12 alle note più alte del violino. “Le frequenze alte del violino sono estremamente emozionanti e toccano l’animo tutti”. Afferma Luca Stradivari. “Dando l’idea di cosa possano arrivare a essere l’arte e la musica”.

“Come per un’automobile”, continua l’artista, “l’armonia del violino è data da tutti gli elementi della sua struttura, dal legno alla vernice. Ma il tipo di suono è deciso dall’esecutore. Così come il suono prodotto da un’automobile è determinato da chi la guida”.

Inoltre il suono del V12 sarà presto consegnato alla storia. Il motore a pura combustione interna V12 di Lamborghini, nella sua evoluzione finale, uscirà di produzione con l’ultimo modello dell’Aventador Ultimae nel 2022. A partire dal prossimo anno, l’erede della Aventador sarà equipaggiata con una versione plug-in hybrid del V12.

Clicca qui per ascoltare la playlist The Engine Songs: V12.

Ultima modifica: 21 Novembre 2022