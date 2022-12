Lamborghini, Formal e Pulcini vincitori di Young Driver e GT3 Junior Program 2022

Giovani leoni. Lamborghini Squadra Corse annuncia i piloti vincitori dei programmi giovani 2022. Durante la stagione lo staff tecnico supervisionato da Raffaele Giammaria ha analizzato le prestazioni in pista di 38 giovani piloti, 15 per lo Young Drivers Program e 23 ammessi al GT3 Junior Program. Lo Young Drivers Program è dedicato ai piloti fino ai 26 anni, partecipanti ai campionati continentali Lamborghini Super Trofeo; il GT3 Junior Program è riservato a coloro che competono nei campionati GT3 di tutto il mondo al volante delle Huracán GT3 EVO.

Come è andata la selezione di Young Driver e GT3 Junior Program

Il processo di selezione si è concluso a Portimao, il 7-8 novembre 2022, data dello “Shoot Out Event”, dove lo staff di Raffaele Giammaria ha potuto valutare le prestazioni in pista dei piloti grazie ad un test dedicato a 16 finalisti su vetture Huracán Super Trofeo EVO2 e GT3 EVO2.

Leonardo Pulcini, classe 1998 e campione 2022 International Gt Open su Huracán GT3, è emerso come miglior giovane pilota Lamborghini GT3 Junior 2022. Il pilota romano ha dimostrato durante tutta la stagione un’attitudine alla crescita professionale, sia migliorando costantemente le prestazioni in pista sia le conoscenze tecniche che nella gestione della comunicazione. Pulcini è promosso a Factory Driver 2023 e nella prossima stagione disputerà un programma internazionale sulla nuova Huracán GT3 EVO2.

Daniel Formal, classe 1995, ha disputato una stagione ad alti livelli nel Lamborghini Super Trofeo North America 2022, risultando anche il miglior pilota nello Shoot Out Event di Portimao. Formal entrerà a far parte della nuova categoria “Lamborghini Young Professional Driver”, un nuovo step intermedio tra la categoria di piloti Young Driver e Factory Driver insieme al giapponese Yuki Nemoto, campione Italiano Gran Turismo Endurance 2022, e Maximilian Paul.

Lamborghini Squadra Corse ha dedicato questa nuova categoria ai giovani piloti che hanno già maturato esperienza nei campionati GT, supportandoli economicamente e tecnicamente con l’obiettivo di formarli come futuri Factory Driver.

Le parole di Giorgio Sanna, Lamborghini Head of Motorsport:

“Il nostro programma dedicato ai giovani piloti di talento continua a darci grandi soddisfazioni, sotto il profilo tecnico e umano; la nuova “categoria” introdotta nella strategia di crescita dei piloti, il Young Professional driver, ci permette di far maturare con più attenzione i piloti migliori accompagnandoli al professionismo, il fatto di avere ragazzi e ragazze provenienti dagli USA, Asia ed Europa dimostra come Lamborghini squadra corse sia impegnata a livello globale nel Motorsport e nella promozione di giovani talenti.”

Le parole di Leonardo Pulcini, Lamborghini Factory Driver:

“Gli ultimi 2 anni con Lamborghini sono stati eccezionali per la mia carriera avendo conquistato 2 titoli consecutivi in 2 categorie diverse, Super Trofeo Europa nel 2021 e Gt Open nel 2022. L’esperienza nel Super Trofeo è stata molto formativa per me che arrivavo dalle formule e da un programma GT3: ho fatto un passo indietro per farne 10 in avanti in termini di prestazioni in pista. Non vedo l’ora di scendere in pista la prossima stagione con la nuova EVO2″.

Le parole di Daniel Formal, Lamborghini Young Professional Driver:

“La mia esperienza con Lamborghini Squadra Corse è iniziata quasi per caso 3 anni fa direttamente in un weekend di gara Super Trofeo ma non mi sarei mai immaginato che tu sarebbe accaduto così presto! Per questo traguardo ringrazio tutte le fantastiche persone attorno a me a partire da Lamborghini Squadra Corse e Wayne Taylor Racing che mi permettono di vivere il mio sogno di diventare un pilota professionista“.

Lamborghini Squadra Corse conferma il programma giovani piloti Young Driver Program anche per la stagione 2023 non solo per i campionati Super Trofeo Europa e Nord America, ma anche per la serie Asia.

Ultima modifica: 13 Dicembre 2022