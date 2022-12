Il Museo Automobili Lamborghini si rinnova

Grandi lavori al Museo Automobili Lamborghini. Il MUDETEC, Museo delle Tecnologie di Automobili Lamborghini a Sant’Agata Bolognese, chiude dal 10 al 22 dicembre per permettere la realizzazione di una nuova esposizione molto speciale, dedicata al 60° anniversario dell’azienda fondata nel 1963.

Grandi novità in arrivo al MUDETEC

Alla sua riapertura prevista per il 23 di dicembre, il Museo Automobili Lamborghini sfoggerà una veste completamente rinnovata, dedicata alle celebrazioni dell’anniversario che dureranno per tutto il 2023

Il Museo Automobili Lamborghini rimarrà aperto per le visite durante tutto il periodo natalizio dalle 09:30 alle 18:00 con ultimo ingresso alle ore 17:00, eccezion fatta per alcune giornate come il 24, 25, 31 dicembre e 1 gennaio.

Ultima modifica: 10 Dicembre 2022