Fia Prize Giving 2022, i campioni del mondo dello sport automobilistico saranno premiati a Bologna il 9 dicembre

La premiazione annuale della FIA, che celebrerà i campioni dello sport automobilistico, si terrà la sera di venerdì 9 dicembre a Bologna.

L’evento non si limiterà a riconoscere i campioni della FIA, ma anche le nuove generazioni che hanno lasciato il segno all’inizio della loro carriera, gli eroi non celebrati e coloro che hanno dato un contributo eccezionale allo sport automobilistico.

Uno degli eventi più attesi dell’anno nella comunità degli sport motoristici, la serata onorerà i campioni di tutti i principali settori dello sport automobilistico internazionale.

Il FIA Prize Giving 2022 è organizzato dall’Automobile Club d’Italia con il supporto dei partner istituzionali Regione Emilia-Romagna e Motor Valley, in collaborazione con BeIT, Maeci e Italian Trade Agency. La Regione Emilia-Romagna è un’importante vetrina per il know-how nel settore automobilistico, mentre l’Italian Trade Agency promuove il Made in Italy.

L’evento sarà inoltre supportato dai partner ufficiali Rolex, Hankook, Brembo, Marelli, OMP, Bell.

Rolex, sostenitore di lunga data dello sport automobilistico, è da molti anni l’orologio ufficiale del Campionato Mondiale FIA di Formula Uno e del Campionato Mondiale FIA di Endurance.

Hankook Tire & Technology è un’azienda di punta a livello mondiale che spiana la strada al futuro della guida.

Brembo è un’azienda leader nell’innovazione della tecnologia dei freni per autoveicoli. Come fornitore del settore automobilistico, Brembo ha vinto più di 600 campionati.

Marelli è uno dei principali fornitori indipendenti del settore automobilistico. Svolge attività di ricerca e sviluppo nel campo della telemetria e dell’analisi dei dati negli sport motoristici.

OMP fornisce abbigliamento tecnico agli ufficiali di gara e ai piloti della Safety Car della FIA in una serie di campionati FIA.

Bell Racing è un produttore leader mondiale di protezioni per la testa all’avanguardia negli sport motoristici. OMP e Bell Racing fanno parte del gruppo Racing Force.

Le parole del Presidente della FIA, Mohammed Ben Sulayem

“Sono molto contento che la premiazione FIA del 2022, la mia prima come Presidente FIA, si svolgerà a Bologna, in una gloriosa terra di motori, la Motor Valley. Siamo grati all’Automobile Club d’Italia (ACI), alla Regione Emilia-Romagna e all’Italian Trade Agency per averci ospitato e ai nostri partner Rolex, Hankook, Brembo, Marelli, OMP e Bell per il loro pieno supporto. Non vedo l’ora di celebrare i campioni del 2022 e di condividere questo grande evento con tutti gli appassionati di sport motoristici sui canali della FIA“.

I maestri di cerimonia saranno i giornalisti sportivi Derin Adetosoye e Zoran Filicic.

La premiazione FIA sarà trasmessa alle 21:30 (ora dell’Europa Centrale) sui social media FIA.

Ultima modifica: 7 Dicembre 2022