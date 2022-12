Cupra UrbanRebel Racing Concept nei videogiochi con Forza Horizon 5

Gli appassionati di Forza Horizon 5 di Xbox Game Studios e Playground Games possono ora unirsi alla scuderia e prendere il controllo dell’ultimo concept Cupra, una concept di racing car completamente elettrica contraddistinta da uno spirito davvero ribelle.

In attesa che la versione stradale arrivi sul mercato nel mondo reale nel 2025, i fan di Forza Horizon potranno mettere alla prova Cupra UrbanRebel Racing Concept in anteprima su Forza Horizon 5.

Progettata, sviluppata, e costruita a Barcellona, la concept car da corsa abbina elettrificazione, sostenibilità e prestazioni, integrando l’estetica del mondo virtuale per creare un linguaggio del design sviluppato per la futura generazione di veicoli elettrici. Cupra ha iniettato un look gamificato all’auto da corsa, e ora è diventata una realtà in uno dei videogiochi più iconici.

Cupra UrbanRebel Racing Concept sfoggia una livrea cangiante che cambia con la luce adattandosi al movimento, così come un grande spoiler con luci integrate che richiama le auto da corsa del mondo virtuale nel vibrante mondo aperto di Forza Horizon 5 in cui i giocatori possono immergersi in modalità campagna con centinaia di gratificanti sfide e ricompense, guidare spedizioni emozionanti e incontrare nuovi personaggi ed alter ego nelle missioni Horizon Story.

Le parole di Antonino Labate, Global Director of Strategy, Business Development & Operations di Cupra

“Cupra UrbanRebel Racing Concept è un’auto da corsa del mondo reale gamificata che si adatta perfettamente a Forza Horizon 5, e i fan avranno la possibilità di mettersi al volante di questa vettura prima di chiunque altro!”

Cupra UrbanRebel Racing Concept punta dritto alle prestazioni, erogando 250 kW (340 CV) di potenza continua e fino a 320 kW (435 CV) di picco massimo che le permettono di raggiungere i 100 km/h in soli 3,2 secondi.

È la combinazione perfetta per Forza Horizon 5, dov’è possibile guidare l’anticonvenzionale concept, facendo segnare il giro veloce nel circuito Arch Of Mulegé in Forza EV Rivals o metterla alla prova nelle Seasonal PR Stunts dedicate, tagliando il traguardo in pieno stile elettrico e ribelle. Inoltre, Forza Horizon 5 si svolge in Messico, che è il mercato principale di Cupra oltre l’Europa e dove è stato aperto il primo Cupra City Garage.

Cupra UrbanRebel Racing Concept sarà disponibile per i giocatori di Forza Horizon 5 durante le Horizon Holidays series, e potrà essere sbloccata gratuitamente nella sezione “Gifts” del Message Centre dal 5 gennaio 2023.

Sarà la seconda Cupra disponibile nel videogioco

La serie Forza racing è gaming partner ufficiale dell’Extreme E, collaborazione che ha portato ad aver già incluso nel gioco Cupra Tavascan XE l’estate scorsa.

Forza Horizon 5 è disponibile su Xbox Series X|S, Xbox One, PC su Windows e Steam, e Xbox Game Pass che include console, PC e Cloud Gaming (Beta) con Xbox Game Pass Ultimate.

Cupra è un brand sfidante e non convenzionale basato su uno stile affascinante e prestazioni all’avanguardia, che ispira il mondo da Barcellona grazie ad auto ed esperienze innovative. Lanciato nel 2018 come marchio indipendente, Cupra ha l’Headquarters e una propria divisione racing a Martorell (Barcellona), oltre a una rete di punti vendita specializzati in tutto il mondo.

Ultima modifica: 12 Dicembre 2022