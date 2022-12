Carglass affianca alle officine fisiche nuovi punti di servizio in Italia

Uno spazio all’interno dei centri Norauto, dedicato all’accoglienza delle problematiche relative ai cristalli auto, dove poter prendere in ogni momento contatto con il servizio clienti Carglass grazie a un Totem interattivo, approfondire l’intervento e il preventivo, gestire l’eventuale disbrigo delle pratiche assicurative, prenotare un appuntamento presso il Corner Point o nella più vicina officina Carglass. Infatti, per essere ancora più vicini all’automobilista che deve affrontare un intervento, è possibile optare direttamente per un appuntamento nel Corner Point presso il centro Norauto, grazie al servizio con unità mobile di Carglass.

È questo il nuovo servizio offerto agli automobilisti presso i Corner Point Carglass attualmente allestiti nella Provincia di Roma (Norauto di Fiumicino e Guidonia), e in Provincia di Torino (Norauto di Nichelino) come primi progetti pilota ma destinati a crescere nel corso del 2023, per offrire all’automobilista un servizio ancora più di prossimità sul territorio italiano, semplificando al massimo le procedure, senza incidere sui costi di intervento per il cliente.

Si rafforza così la partnership, avviata nel 2019, tra Norauto, gruppo leader in Europa nella manutenzione dell’auto, e Carglass, brand del gruppo Belron, leader mondiale nella riparazione e sostituzione dei cristalli per auto.

L’accordo fra le due società prevedeva già di poter fare un check-up cristalli in uno dei 39 centri Norauto e usufruire allo stesso tempo dei servizi e delle competenze di Carglass per la riparazione e la sostituzione dei cristalli.

Oggi, grazie ai nuovi Corner dedicati al cristallo, viene superata la presa in carico della segnalazione da parte dei tecnici Norauto per l’intervento successivo da parte di Carglass.

Cresce così la forza dell’omnicanalità del leader dei cristalli auto, che moltiplica i possibili punti di contatto e il valore di un servizio veloce e senza pensieri da parte del cliente.

Le parole di Fabio Felisi, General Manager di Belron Italia :

“Questo progetto si inserisce nella nostra strategia di crescita in Italia, che prevede lo sviluppo di un modello di business in grado di affiancare nuove officine fisiche ad altri punti qualificati di contatto sul territorio, che garantiscano un servizio sempre più mobile e vicino ai nostri clienti”.

“La nostra superiorità nelle tecnologie a servizio del booking e del customer care hanno permesso di renderci sempre più accessibili ai nostri clienti ovunque e con qualsiasi dispositivo, intercettando i loro momenti di bisogno di assistenza, nonché di gestire da remoto le agende dei nostri centri con la massima efficienza operativa, per un servizio da veri numeri uno del mercato. Il progetto Corner Point in Norauto va proprio in questa direzione.” conclude Felisi.

Ultima modifica: 13 Dicembre 2022