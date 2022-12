BYD ATTO 3 auto elettrica familiare del 2023 per l’Automobile Club Fiammingo

Il SUV compatto BYD ATTO 3 è stato eletto ”VAB Electric Family Car of the Year 2023”. I giurati – 15 giornalisti professionisti del settore automobilistico e 74 capifamiglia che hanno giudicato per 3 giorni 10 diverse auto elettriche sul famoso circuito di Zolder – hanno preferito BYD ATTO 3 a nove concorrenti di Volkswagen, Renault, Citroen, Nissan, CUPRA, MG, Aiways, Seres e SsangYong. Il VAB è l’Automobile Club fiammingo e organizza ogni anno un ambìto concorso per eleggere le migliori auto per la famiglia in diverse categorie.

BYD ATTO 3 si è distinto come migliore “VAB Family Car” nel segmento dei veicoli elettrici. I giurati hanno scelto ATTO 3 non solo per il suo design, il comfort, la qualità e la praticità, ma hanno anche per la copertura della garanzia, i bassi costi per chilometro, l’ampio spazio interno, l’alto livello di dotazioni standard e le sue caratteristiche tecnologiche all’avanguardia. Jan Creten, capo redattore del VAB, spiega: “Organizziamo questo concorso da oltre 30 anni. Testiamo le auto e giudichiamo ogni veicolo in base al comfort, all’infotainment, alle caratteristiche di sicurezza, agli accessori, ai costi e naturalmente alla praticità, alla tecnologia e alla guidabilità. Quest’anno le vetture sono state giudicate dai media specializzati automotive (30% del totale), dai clienti e dalle famiglie (50%) e anche dal costo al chilometro di ogni veicolo: quest’ultimo importante elemento vale il 20% del risultato finale”.Resoconto dei giurati

Il parere dei giurati è stato chiaro: BYD ATTO 3 “supera i concorrenti europei”, si legge nel rapporto che continua con “un’auto di qualità superiore a un prezzo vantaggioso”. “Un design fresco e finiture di qualità” è ciò che hanno rilevato anche i giurati dei media specializzati. I rappresentanti delle famiglie in giuria hanno elogiato il “look moderno” e l'”aspetto giovane del veicolo”, nonché l'”abitacolo futuristico”, gli “ottimi sedili”, gli “interni spaziosi” e l'”ampio bagagliaio”, mentre sono state menzionate anche l'”elevata efficienza” e la “grande maneggevolezza”.

Il SUV compatto BYD ATTO 3, premiato con il massimo delle 5 stelle dall’organizzazione per la sicurezza Euro NCAP, si è classificato al primo posto tra i veicoli elettrici. Un grande risultato per un modello completamente nuovo che è stato appena lanciato in Europa, al Salone dell’Auto di Parigi, nell’ottobre 2022. ATTO 3 è uno spazioso Sport Utility Vehicle di segmento C a trazione anteriore che combina un’estetica moderna con un’intelligenza e un’efficienza eccezionali derivanti dalla tecnologia pionieristica dei veicoli elettrici e dalla connettività all’avanguardia. Lungo 4.455 mm e largo 2.050 mm (con gli specchietti retrovisori aperti), BYD ATTO 3 ha un passo di 2.720 mm ed è ottimizzato per offrire uno spazio e un comfort superiori. ATTO 3 offre posti a sedere per 5 persone e un ampio volume di carico grazie al bagagliaio da 440 litri, che può essere ampliato a 1.138 litri ripiegando i sedili posteriori. Il veicolo offre una batteria BYD Blade da 60,48 kWh ad alta efficienza, con un’autonomia di 420 km (WLTP combinato).

Batteria Blade

ATTO 3 beneficia anche dell’innovativa batteria Blade sviluppata internamente da BYD. Priva di cobalto, utilizza il litio-ferro-fosfato (LFP), una soluzione che offre un livello di sicurezza molto più elevato rispetto alle tradizionali batterie agli ioni di litio. Questo importante aspetto, assieme a una stabilità e una durata maggiori e alla più elevata densità di potenza, che garantisce un consumo energetico estremamente ridotto, sta rivoluzionando il settore dei veicoli elettrici.

Michael Shu, General Manager and Managing Director, BYD Europe and International Cooperation Division, molto soddisfatto del prestigioso premio dell’Automobile Club Fiammingo per BYD ATTO 3, afferma: “Il fatto che giornalisti specializzati automotive abbiano assegnato al SUV compatto ATTO 3 il riconoscimento di “VAB Electric Car of the Year 2023″ ci riempie di orgoglio. Siamo ancora più soddisfatti che tante famiglie abbiano potuto esprimere il loro giudizio in questo concorso e abbiano decretato BYD ATTO 3 il miglior veicolo nel segmento elettrico”.

BYD ATTO 3 è stato lanciato in Norvegia, Svezia, Danimarca, Francia, Paesi Bassi e Belgio. I BYD Store nel Regno Unito, Germania, Spagna, Italia, Austria, Lussemburgo e Finlandia saranno aperti nel 2023. In Belgio il veicolo è in vendita da settembre di quest’anno con Inchcape, partner di BYD, a Zaventem. Prossimamente saranno aperti anche i saloni di Anversa e Gent. BYD è il leader mondiale nella produzione di veicoli elettrici e di batterie.

Ultima modifica: 12 Dicembre 2022