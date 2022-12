Buy2Rent e Fleet Management, soluzioni per le flotte di ALD Automotive Italia

ALD Automotive Italia amplia il proprio portafoglio di prodotti e servizi dedicati al business con la nuova soluzione Buy2Rent e con il rilancio di Fleet Management. Due prodotti con i quali punta ad espandere ulteriormente flotta e base clienti.

Due differenti soluzioni, rivolte in primis a grandi imprese e PMI che ancora hanno la proprietà dei veicoli della propria flotta, con alla base un unico approccio di business, volto a garantire reciproci vantaggi sia per le aziende clienti che per ALD Automotive Italia.

Nello specifico, Buy2Rent prevede l’acquisto da parte di ALD Automotive Italia del parco auto di proprietà del cliente e il suo successivo ri-noleggio a lungo termine allo stesso cliente, con un canone mensile fisso, come flotta di veicoli usati.

Tale soluzione porta diversi vantaggi alla clientela, da un’immediata iniezione di liquidità, all’esternalizzazione del rischio di fluttuazione dei valori residui della flotta, fino a costi certi, pianificabili e a una significativa riduzione dei tempi di gestione. Buy2Rent è stata pensata, dunque, come una soluzione ponte per passare progressivamente al noleggio a lungo termine e al suo modello di servizio tutto incluso.

Fleet Management è, invece, un prodotto che permette ai clienti con flotta di proprietà di avere una serie di servizi tipici del noleggio a lungo termine a fronte di un canone mensile. Anche in questo caso, i benefici sono molteplici per entrambe le parti. Il cliente mantiene la proprietà dei veicoli e, a fronte di un’unica fee mensile, può usufruire della gestione semplificata della flotta garantita dai servizi di ALD e potrà sfruttare la capillarità e la qualità della rete di assistenza degli oltre 8.000 centri sul territorio.

Tra i servizi operativi compresi nel Fleet Management, ad esempio, il cruscotto digitale My ALD offre ai Fleet Manager e ai driver aziendali tutti gli strumenti per monitorare costi e tempi di gestione dei veicoli, avere il controllo costante dei contratti, dei dati dei veicoli, della documentazione amministrativa e ricercare i centri di assistenza più vicini.

Le parole di Antonio Stanisci, Commercial & Marketing Director di ALD Automotive Italia:

“Con questi prodotti dedicati alle flotte vogliamo supportare la nostra clientela in una fase molto delicata, e di grande incertezza a livello macro-economico. Buy2Rent dà infatti al cliente la possibilità di avere liquidità immediata da dedicare al proprio business e di accedere rapidamente ai benefits del noleggio a lungo termine. Il Fleet Management rappresenta, invece, una soluzione ponte alle esclusive condizioni offerte dall’azienda in termini di assistenza e di gestione della flotta. Grazie alla capacità di ascolto e di analisi del mercato che da sempre ci contraddistinguono, siamo in grado di rispondere alle richieste di diverse tipologie di clienti, con un altissimo livello di professionalità e flessibilità che rendono i nostri prodotti e servizi sempre più personalizzati, integrati e capaci di fidelizzare nel tempo la clientela”.

Ultima modifica: 7 Dicembre 2022