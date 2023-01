Bugatti Baby II Carbon Edition: la piccola Bugatti ispirata alla W16 Mistral

Una nuova piccola ed esclusiva Bugatti giocattolo è nata dalla collaborazione fra la casa francese e The Little Car Company. Si chiama Bugatti Baby II Carbon Edition, edizione speciale a tiratura limitata della omonima e celebre macchinina per bambini scoperta. Si tratta di un’edizione ispirata alla Bugatti W16 Mistral, l’ultimo modello stradale della casa di Molsheim dotato di motore W16. La piccola Bugatti Baby II speciale è a disposizione solamente dei clienti che hanno già una W16 Mistral.

Ogni esemplare della piccola Bugatti Baby II Carbon Edition sarà unico: ai clienti verrà data la possibilità di personalizzare al massimo il proprio modello. Filo rosso per ogni Bugatti Baby II Carbon Edition, come si intuisce dal nome, sarà la fibra di carbonio, utilizzata abbondantemente per numerosi elementi come il radiatore, la griglia, il pannello del cruscotto, i pannelli interni e il supporto degli specchietti.

I fari della Bugatti Baby II Carbon Edition si presentano con uno stile orizzontale, chiaro omaggio al design dei fari della W16 Mistral. Per il resto mantiene le tradizionali linee e volumi della Bugatti Type 35, storica vettura a cui la Baby II è originariamente ispirata.

Ben Hedley, CEO di The Little Car Company, ha così commentato: “La Bugatti Baby II Carbon Edition sarà l’ultimo oggetto da collezione per quei fortunati possessori di W16 Mistral. Siamo onorati che Bugatti abbia voluto collaborare a questa bellissima edizione”.

La Bugatti Baby II Carbon Edition costa 80 mila euro, escluse tasse e spese di trasporto.

Ultima modifica: 2 Gennaio 2023