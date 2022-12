Bentley Flying Spur “The Surgeon”: la one-off creata con il famoso designer di sneakers americano

All’edizione 2022 della kermesse artistica Art Basel Miami, negli Stati Uniti, Bentley ha presentato un modello one-off speciale creato in collaborazione con il designer americano di sneakers The Surgeon. Si chiama Bentley Flying Spur “The Surgeon”, un’auto ibrida altamente personalizzata.

La speciale Flying Spur si mostra con un’inedita tonalità antracite satinata arricchita da accenti in bronzo, anch’esso satinato. La stessa combinazione cromatica è stata scelta per i cerchi da 22 pollici, in antracite satinato con anelli in bronzo. L’auto è dotata dei pacchetti Mulliner Blackline Specification (tutta in nero) e Styling Specification, quindi con splitter, diffusore, sottoporta e spoiler in fibra di carbonio.

All’interno si notano ancora di più i dettagli speciali, in particolare il teschio, simbolo del marchio The Surgeon, inciso con il laser su due tipi di impiallacciature in legno di noce.

I sedili e i pannelli delle portiere sono rivestiti in pelle bianca con motivi a rombi in rilievo. Guidatore e passeggeri vengono accolti entrando da luci di benvenuto a LED che proiettano il logo del teschio sul terreno.

La Bentley Flying Spur “The Surgeon” fa parte di un progetto di collaborazione tra la casa inglese e il produttore di scarpe americano: le due aziende hanno già sfornato una collezione di dieci paia di sneakers in edizione limitata.

Ultima modifica: 12 Dicembre 2022