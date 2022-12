Automobili Estrema, crowdfunding per battere il record del Nurburgring

È partita su Kickstarter la campagna di crowdfunding voluta da Gianfranco Pizzuto per sostenere il progetto di realizzare la più veloce vettura elettrica di produzione sulla leggendaria pista del Nurburgring in Germania.

La campagna durerà un mese esatto, fino al 12 gennaio 2023, e ha l’obiettivo di sostenere, almeno in parte, le spese per il tentativo di record della Nordschleife e la produzione di un documentario “the making of Fulminea” che riprenderà mese per mese l’avanzamento dei lavori, nove puntate da febbraio a ottobre 2023.

Le parole di Gianfranco Pizzuto, fondatore e amministratore delegato di Automobili Estrema

“Abbiamo diversi investitori pronti a partecipare una volta che il progetto sia avviato. Il crowdfunding serve proprio a questo, a dare la spinta iniziale, il calcio d’inizio. E’ l’approccio moderno per una nuova generazione di giovani investitori. Il nostro modello Fulminea ha riscosso un tale successo nel mondo, è stata scelta dall’Istituto per il Commercio Estero per la campagna istituzionale del Made in Italy, rappresenta così bene lo stile italiano unito alla miglior tecnologia elettrica, che siamo fiduciosi nel successo di questa sottoscrizione popolare.”

La campagna è attiva sulla piattaforma Kickstarter e prevede diversi pacchetti di sostegno.

Il primo pacchetto offre i 9 video su Vimeo che illustreranno l’avanzamento del progetto e costa 49 euro. Il secondo pacchetto prevede, oltre ai video, un libro di pregio sulla nascita di Fulminea e costa 189 euro. Il terzo pacchetto prevede, oltre ai video, un modellino di Fulminea in scala 1:18 e richiede 449 euro.

Con 999 euro, oltre a ricevere i video e il libro, si vivrà anche l’emozione di una giornata in una pista del nord Italia: il Track Day prevede infatti 3 giri di pista a bordo di Fulminea (vip lap).

Leggi ora: tutte le informazioni su Automobili Estrema Fulminea

Ultima modifica: 13 Dicembre 2022