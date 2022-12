Alfa Romeo Giulia Super 1.6, il super modello di Hachette

Hachette Fascicoli ha lanciato sul web una collezione imperdibile del modellismo su 4 ruote, Alfa Romeo Giulia Super 1.6, dedicata alla costruzione dell’iconica movie car del 1969 in un inedito modello dai dettagli sorprendenti. E’ ordinabile on-line hachette.it con promozioni e offerte di gadget speciali.

Il modello statico è dotato di realistici effetti sonori e luminosi attivabili tramite telecomando personalizzato Alfa Romeo, in scala 1:8.

Un modello speciale a la sua storia

Ad ogni uscita sono allegati i componenti per costruire, passo dopo passo, la leggendaria Alfa Romeo Giulia Super 1.6, la berlina dal cuore sportivo, e un fascicolo con dettagliate istruzioni per il montaggio, e sezioni dedicate alla storia della vettura che ha conquistato intere generazioni di appassionati in tutto il mondo.

E in più, la nascita e il racconto del mito sportivo della casa del Biscione: lo stile, le innovazioni, la passione sportiva, il fascino dei più importanti modelli Alfa Romeo dalle origini a oggi. Per godersi il mondo Alfa Romeo.

Alfa Romeo Giulia Super 1.6, le caratteristiche

Scala 1:8

Dimensioni: 51x19x17 cm

Luci, frecce e stop funzionanti

Portiere e finestrini apribili

Carrozzeria in metallo Die-Cast

Vano motore ispezionabile

Classico coprimozzo cromato

Volante sportivo a 3 razze

Ruote sterzanti

Effetti sonori e luminosi attivabili da telecomando

Tutte le informazioni sul modello

