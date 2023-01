Goboony nel 2022, un anno all’insegna della van life

Goboony, la piattaforma di camper sharing, ha registrato nel 2022 una crescita a tripla cifra (+100%), grazie anche alla sempre più crescente popolarità del trend di viaggio Van Life.

Nell’anno appena concluso la piattaforma olandese ha registrato un + 70% di nuovi proprietari e un + 66,8% di nuovi viaggiatori, rispetto al 2021.

Nell’arco del 2022 le prenotazioni avvenute su Goboony, in Italia, sono state 22.632, segnando un +40% rispetto all’anno precedente.

“In un anno che ha visto consolidare il trend delle vacanze in camper, Goboony si posiziona al vertice della categoria come volumi di prenotazioni, crescita del fatturato e soprattutto soddisfazione del cliente – dichiara Luca Galli, Country Manager Goboony Italia – I numeri e le nostre previsioni ci dicono che il 2023 sará un anno intenso e ricco di soddisfazioni in cui ispireremo un’irrefrenabile voglia di viaggiare in camper nel cuore di tutti i Viaggiatori Italiani”.

Viaggi in camper, le mete preferite

La vacanza in camper soprattutto negli ultimi è diventata una vera e propria tendenza, soprattutto tra i neofiti del van. Il 2022 ha confermato questo trend di crescita, esploso durante gli anni della pandemia.

Grazie infatti alla libertà di movimento e al distanziamento sociale che il camper permetteva di rispettare, molte persone hanno avuto la possibilità di avvicinarsi per la prima volta al mondo dei camper e sperimentare le infinite possibilità del viaggio itinerante.

Nel 2022 il viaggio in camper si conferma la scelta preferita soprattutto dalle famiglie. Più della metà dei viaggiatori, infatti, sono state famiglie (57%), seguite da coppie (23%) e da gruppi di amici (16%).

La tipologia di veicolo più scelto è stato il camper mansardato.

La durata media della vacanza è stata di 6,7 giorni. In media 2 viaggiatori su 3 hanno poca o nessuna esperienza con il camper: questo dato dimostra come Goboony stia riuscendo nel proprio intento di avvicinare quante più persone possibili al mondo del camper.

Secondo Goboony i camperisti la destinazione prediletta nel 2022 è stata l’Italia, con una percentuale che tocca il 77%, seguita da Francia (7%) e da Germania (4%).

Le regioni preferite

In Italia il turismo di prossimità si è confermato come l’opzione preferita: Toscana, Veneto e Sicilia sono state complessivamente le regioni più visitate dai viaggiatori Goboony.

I chilometri totali percorsi dai camper della piattaforma sono stati 24.785.000. I viaggiatori che hanno scelto di esplorare nuovi orizzonti a bordo di un camper sono stati in totale 118.034. Mentre i giorni di vacanza prenotati tramite la piattaforma sono stati in totale 192.074.

Ultima modifica: 10 Gennaio 2023