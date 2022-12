Varta outdoor Ambiance L10, L20 e L30RH

Non c’è bisogno di trascorrere nel buio completo le serate autunnali in campeggio o in giardino: con una lanterna possiamo avere non solo una pratica fonte di luce, ma anche un accessorio dal design ricercato. Le nuove lanterne Outdoor Ambiance di Varta L10, L20 e L30RH, pratiche e funzionali, illuminano con atmosfera ed eleganza.

Che il campeggio si trovi al mare o in montagna, stare insieme all’aperto è il modo perfetto per trascorrere una meravigliosa serata di vacanza. La giusta illuminazione crea un’atmosfera accogliente anche in giardino o sul balcone dopo una lunga giornata: praticità, dimmerabilità e design curato rendono quindi le nuove Outdoor Ambiance di Varta ideali sia per il campeggio, sia per l’uso domestico.

Con un’altezza ridotta di 15,3 cm e un peso di soli 280 grammi, ad esempio, l’Outdoor Ambiance L10 è la compagna perfetta per un viaggio con lo zaino in spalla. Per godersi il campeggio durante il fine settimana, l’Outdoor Ambiance L20 con la sua potente emissione fino a 400 lumen, crea la giusta atmosfera di illuminazione notturna dentro e intorno alla tenda. Infine l’Outdoor Ambiance L30RH, grazie alla sua alimentazione ibrida, garantisce condizioni di luce ideali durante i lunghi tour in camper. I tre modelli in grigio (L10), blu (L20) e nero (L30RH) sono oggetti di design accattivanti grazie all’impermeabilità certificata IPX4, alle linee resistenti agli urti e al logo Varta argento. I ganci integrati nella parte superiore e inferiore rendono un gioco da ragazzi appendere le lanterne dove si desidera; e se la situazione richiede una luce chiara e brillante, le coperture possono essere facilmente rimosse da tutte e tre.

L’Outdoor Ambiance L30RH è la protagonista della serie. Grazie alla sua duplice fonte di energia, fornisce un’illuminazione affidabile in ogni situazione. Oltre a funzionare con batterie (sei batterie AA), può anche essere anche alimentata dalla sua batteria interna ricaricabile. Questa lanterna è utilizzabile anche come power bank, ad esempio per caricare il cellulare quando lo si desidera. La luce dell’L30RH è regolabile per adattarsi ad ogni situazione: la piena luminosità è perfetta per illuminare una partita a carte a un tavolo da picnic, mentre l’illuminazione soffusa è l’ideale per rilassarsi la sera dopo una giornata intensa. Per una rapida passeggiata, la funzione luce notturna con illuminazione rossa è ottimale per evitare di inciampare. Per essere certi di non rimanere improvvisamente al buio, un LED colorato si accende, così da indicare lo stato di batteria scarica. Questo avviso precoce dà tutto il tempo per ricaricare la lanterna o cambiarne le batterie.

Allo stesso modo, l’Outdoor Ambiance L10 e l’Outdoor Ambiance L20 forniscono la giusta illuminazione ovunque, in campeggio, in spiaggia, in giardino e sul balcone. Oltre a una luce bianca dimmerabile, un LED con diverse tonalità di colore crea l’atmosfera giusta premendo un pulsante. Le lanterne Outdoor Ambiance sono alimentate da tre(L10) o sei (L20) batterie AA.

Ultima modifica: 12 Dicembre 2022