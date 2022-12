Settimana bianca, il noleggio Audi Freedom per gli accessori

Accessori a noleggio per la settimana bianca con Audi Freedom. Dall’acquisto del bene al tempo effettivo di utilizzo: l’unico Marchio premium in Italia con un’offerta di noleggio full electric a breve e a lungo termine si conferma anche l’unico car maker premium a proporre il rent degli accessori. L’offerta è estesa all’intera gamma dei quattro anelli.

Con il lancio di Audi Q4 e-tron eAudi Q4 Sportback e-tron, primi sport utility compatti a zero emissioni della storia del Brand, la Casa dei quattro anelli ha alzato l’asticella della flessibilità e dell’individualizzazione delle proprie offerte finanziarie. Alle soluzioni di acquisto tradizionali e alla formula Audi Value si è affiancata un’evoluzione radicale del noleggio.

Cambio di passo con Audi Freedom

Audi non solo estende all’intera gamma la possibilità di spaziare, dopo la sottoscrizione del contratto, attraverso molteplici combinazioni di durata e percorrenza, ma si conferma anche l’unico brand premium in Italia con un’offerta di noleggio full electric a breve e a lungo termine, espressione di un’innovativa visione della mobilità: non si acquista il bene, bensì il tempo effettivo di utilizzo. Un approccio sottolineato da un ulteriore primato: la Casa dei quattro anelli è l’unico car maker premium a proporre il noleggio degli accessori.

Gli Accessori Originali Audi arricchiscono e personalizzano le dotazioni di tutti i modelli dei quattro anelli e sottolineano l’innata versatilità delle vetture del Brand. La possibilità di rent, attiva sull’intero territorio nazionale e denominata “Noleggio Accessori Freedom”, consente di godere di una vasta gamma di prodotti senza il vincolo dell’acquisto. Prodotti che spaziano dalle soluzioni di trasporto, specie per le attrezzature sportive, al comfort e alla protezione dei veicoli, dalla valorizzazione dello stile delle vetture alla comunicazione, sino a soddisfare le esigenze delle famiglie. In occasione della stagione invernale, sono particolarmente rappresentativi dell’offerta di noleggio il box e il portasci da tetto, disponibili in abbinamento alle barre portacarico in lega leggera qualora queste ultime non siano già in dotazione alla vettura. Tutti i dispositivi esterni sono corredati di chiusura antifurto.

Il riscatto degli accessori

Ai vantaggi caratteristici degli Accessori Originali Audi quali l’aerodinamica studiata in funzione dei modelli dei quattro anelli, la garanzia, la progettazione e il montaggio Audi, si aggiunge la possibilità di riscatto dell’accessorio al termine del periodo di rent, a un prezzo agevolato in funzione del livello di utilizzo del prodotto. L’avanguardistico noleggio degli Accessori Originali Audi risponde alle esigenze di flessibilità e versatilità della domanda tanto privata quanto Business, spaziando da quanti optano per la formula Audi Value noleggio agli utilizzatori delle vetture delle società di rent a lungo termine.

Il catalogo degli Accessori Originali Audi e l’elenco dei Service Partner aderenti all’iniziativa Noleggio Accessori Freedom sono consultabili nell’apposita sezione del portale.

Ultima modifica: 13 Dicembre 2022