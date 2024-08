Vacanze on the road a quattro zampe, la guida

Vacanze on the road a quattro zampe, gli animali da compagnia in Italia si confermano una presenza ormai consolidata: in quasi una casa su quattro (37,7%) è presente almeno un animale da compagnia. Poco più di 4 italiani su 10 che accolgono un animale hanno scelto un cane, mentre un 37,7% un gatto. Sono inoltre ben 8 milioni gli italiani che quest’estate hanno pianificato di portare con sé in vacanza i propri animali da compagnia, soprattutto cani, ma anche gatti e altri piccoli pet. Complessivamente il 40% di chi possiede un animale domestico ha scelto di non lasciarlo a casa, ma di portarlo con sé anche nei propri viaggi estivi

In occasione della Giornata Internazionale del Cane (26 agosto), CamperDays, la piattaforma di noleggio camper leader in Europa e SantéVet, compagnia assicurativa specializzata nella salute degli animali domestici, propongono una guida dedicata ai proprietari di cani e animali domestici desiderosi di viaggiare on the road insieme ai propri fedeli compagni, con una riflessione sui benefici che ne derivano per entrambi.

Viaggiare con il proprio animale domestico può avere numerosi effetti positivi sul benessere mentale, la compagnia di un amico a quattro zampe può infatti ridurre i livelli di cortisolo, ormone responsabile dello stress, abbassare la pressione sanguigna e di conseguenza ridurre l’ansia, favorendo un senso di tranquillità e sicurezza. Una recente ricerca condotta da CamperDays conferma infatti che il 70% dei rispondenti ritiene che portare i propri animali domestici in vacanza contribuisca ad aumentare il benessere mentale, in particolare il dato raggiunge il 72% per i padroni Millennials e si attesta al 64% per gli appartenenti alla Gen X.

In generale, il 70,8% degli italiani che possiede un animale domestico pensa che il proprio pet sia un membro effettivo della famiglia ed organizza le vacanze considerando le sue esigenze.

Ma anche altre sono le ragioni per cui non si rinuncia a portare il proprio animale in vacanza. Ad esempio, il 27% dei Gen Z reputa troppo care sia le strutture come gli asili per animali, sia i servizi di pet sitting e per questo preferisce trovare il modo di portare in viaggio il proprio animale; per il 58% dei Baby Boomers, invece, la compagnia del proprio amico peloso aiuta a godersi maggiormente le vacanze e questo costituisce il motivo principale per portarlo con sé.

“Andare in vacanze con i propri animali domestici è una bellissima esperienza che arricchisce la vita di entrambi. In particolare, viaggiare con il proprio cane o gatto aiuta a rafforzare il legame e la fiducia tra pet e pet parent, attraverso momenti di condivisione e vicinanza. In questi casi, la scelta di partire in camper può essere un’ottima soluzione per tutta la famiglia e al tempo stesso un’opportunità unica per vivere avventure indimenticabili”, racconta Valentina Di Dio, veterinaria e Team Lead Vet Account Manager. “Il viaggio in camper, però, non deve essere preso alla leggera ed è responsabilità del padrone ricordarsi di prestare attenzione alle necessità del proprio pet e ad eventuali rischi che potrebbe correre”.

Per assicurarsi che il proprio viaggio on the road sia un’esperienza positiva anche per i propri animali da compagnia basta seguire dei piccoli accorgimenti che però sono basilari

L’organizzazione pre-partenza è fondamentale: è importante organizzarsi adeguatamente prima del viaggio, preparando tutti i documenti relativi allo stato di salute del proprio animale domestico: il libretto delle vaccinazioni, un attestato di vaccinazione antirabbica in corso (effettuata minimo 21 giorni prima del viaggio, soprattutto se si ha intenzione di uscire dai confini nazionali) e il certificato di buona salute.

In caso sia necessario recarsi in una clinica veterinaria durante la vacanza, questo tipo di documentazione può aiutare il personale medico e ridurre i tempi di attesa. Inoltre, se si intende uscire dai confini nazionali è necessario munirsi di un pet-passport. In aggiunta, può essere utile equipaggiare, in particolare cani e gatti, con un tracker GPS, in caso di smarrimento potranno così essere localizzati facilmente utilizzando lo smartphone. Gli animali domestici sono considerati membri della famiglia, ma possono assumere atteggiamenti imprevedibili in situazioni nuove; un kit di pronto soccorso aiuta a gestire piccoli incidenti, garantendo la sicurezza e il benessere di tutti durante il viaggio.

Non dimenticare sicurezza e assicurazione: in ambienti non familiari, gli animali domestici possono ferirsi o ammalarsi, richiedendo un trattamento lontano dal proprio veterinario di fiducia. È consigliabile stipulare un’assicurazione per coprire le eventuali spese veterinarie per un viaggio privo di complicazioni. I campeggi e i parchi per camper prevedono spazi condivisi con altri animali, che possono disorientarli, causando danni accidentali alle proprietà altrui o lesioni ad altri. L’assicurazione SantéVet per cani e gatti offre una copertura dedicata per aiutare i proprietari a gestire queste situazioni.

L’arricchimento ambientale per rendere il viaggio più stimolante: esplorare lo spazio del camper è un’ottima occasione per migliorare l’addestramento degli animali domestici. Portare i giocattoli e gli snack preferiti dal proprio animale può aiutare a rafforzare nuovi comandi e migliorare l’esperienza. Secondo Justfortails, azienda specializzata nel supporto del settore hospitality per creare la migliore offerta sul mercato per gli ospiti pet friendly, i giocattoli interattivi e masticabili riducono lo stress e tengono occupati gli animali durante i lunghi viaggi, consolidando il legame con il proprio animale.

Per i gatti, per esempio, l’installazione di tiragraffi e piccoli nascondigli all’interno del camper li aiuta a sentirsi sicuri e confortevoli. Inoltre, tenere un diario di viaggio con foto e note sul viaggio e le sue reazioni aiuta a creare ricordi preziosi, nonché a monitorarne la salute e il comportamento. Interagire con altri proprietari di animali attraverso i gruppi social media per i viaggiatori con animali domestici offre l’opportunità di scambiarsi informazioni e consigli.

Occhio al termometro: durante l’estate, con le alte temperature, è fondamentale proteggere il proprio cane dai colpi di calore. É consigliabile evitare di camminare durante i picchi di calore, preferendo invece la mattina presto o la sera quando il clima è più fresco. La sabbia calda può bruciare le zampe del proprio animale e per questo è importante controllare la temperatura prima di farlo passeggiare ed equipaggiarlo con accessori per proteggere le zampe. Assicurarsi che abbia accesso a zone ombreggiate e acqua fresca, e cercare segni di disagio come eccessivo ansimare, aumento della salivazione, letargia o vomito, aiuta a prevenire gravi problemi di salute.

Le vacanze con gli “amici”

Una recente ricerca ha classificato l’Italia come paese più “pet-friendly” al mondo, presentando il più alto Dog-friendly Country Index, calcolato in base a molteplici parametri correlati al trattamento riservato ai cani a livello internazionale. Se è vero che il concetto di struttura “pet-friendly” in Italia è ancora poco regolamentato e standardizzato, il Bel Paese offre una varietà di destinazioni perfette per una vacanza on the road con il proprio cane; tra paesaggi marini e montani di incomparabile bellezza, numerose sono le località che si sono adoperate per rendere il soggiorno con i propri animali un’esperienza il più possibile priva di limitazioni e che soddisfi i bisogni di tutti i viaggiatori, a due e a quattro zampe, come:

Le Dolomiti, Trentino-Alto Adige: un vero e proprio paradiso per i cani, dove le alte montagne e le ampie vallate offrono un ambiente ideale per ogni tipo di attività. Che si tratti di escursioni sulle maestose cime pallide o passeggiate rilassanti tra i campi di cereali a valle, le Dolomiti garantiscono avventure indimenticabili per i nostri amici a quattro zampe.

Il Lago di Braies, con le sue acque cristalline e i sentieri circostanti, è perfetto per lunghe passeggiate e per un bagno rinfrescante, l ‘Alpe di Siusi offre vasti spazi aperti dove i cani possono correre liberamente, mentre la selvaggia Val d’Ega è ideale per escursioni tra boschi e prati. Le Dolomiti sono dotate di sentieri escursionistici adatti a tutti i livelli di attività, rendendole perfette sia per i cani più avventurosi che per quelli che preferiscono la tranquillità; i rifugi, inoltre, sono spesso pet-friendly, assicurando un’accoglienza calorosa anche agli animali domestici.

Per una sosta realmente “pet-friendly”, Justfortails segnala l’area di sosta camper pubblica ed attrezzata “San Martino di Castrozza”: offre panorami mozzafiato e numerose opportunità per escursioni in montagna con il proprio cane, è inoltre dotata di servizi igienici, aree picnic e una zona recintata per cani.

Il Lago di Garda, Lombardia/Veneto: la sponda orientale, nota come Riviera degli Olivi, è ideale per le vacanze on the road grazie alla sua combinazione di bellezze naturali e alla presenza di numerosi campeggi accoglienti.

L’area presenta ampi spazi per passeggiate ed attività all’aperto, con sentieri panoramici che si snodano lungo il lago e sui colli circostanti, perfetti per escursioni con il proprio cane: a Peschiera del Garda si può passeggiare con il cane al guinzaglio lungo il Ponte dei Voltoni e esplorare i bastioni storici, mentre a Fornaci, la Braccobaldo Bau Beach, una spiaggia dedicata ai cani, offre servizi come docce per animali ed aree per i bisogni.

Infine, Monte Baldo, con i suoi sentieri ed una funivia che accetta un cane per vettura, consente di godere di panorami mozzafiato e di escursioni montane, rendendo la Riviera degli Olivi una scelta eccellente per chi viaggia con il proprio cane.

Per una vacanza on the road tra Veneto e Lombardia, Justfortails suggerisce una tappa intermedia nell’area di sosta camper pubblica “Parco Nord Milano”: situata nelle vicinanze del Parco Nord, uno dei parchi più grandi di Milano, dotata di servizi igienici, zone picnic ed un ampio spazio di sgambamento per cani; è ideale per chi vuole esplorare la città mantenendo il contatto con la natura, grazie alle numerose aree verdi e ai percorsi pedonali, prima di proseguire con il proprio viaggio verso il lago di Garda.

Val d’Orcia, Toscana: una delle zone più affascinanti della Toscana, dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco, è caratterizzata da paesaggi incantevoli e numerose opportunità per esplorarla insieme al proprio amico a quattro zampe.

Un itinerario perfetto tra cipressi e colline verdi, inizia da Siena e si dirige verso Radicofani, passando per Montepulciano: situato in cima a una collina, è possibile passeggiare per le stradine acciottolate e scoprire botteghe artigiane e trattorie pet-friendly. Infine, a Radicofani, è possibile visitare la Fortezza che domina il paesaggio e in cui sono ammessi i cani al guinzaglio, benvenuti anche nel ristorante ad essa adiacente da cui è possibile ammirare il suggestivo paesaggio. La Toscana offre un mix ideale tra relax e avventura, che la rende meta eccellente per una vacanza on the road.

Per una prima tappa in Toscana, Justfortails consiglia l’area di sosta camper pubblica “Parco delle Cascine”: posizionata a Firenze, è perfetta per chi vuole visitare la città rinascimentale, prima di proseguire per la Val d’Orcia. Il Parco delle Cascine offre ampi spazi per passeggiare con il proprio cane o lasciare libero il proprio gatto, in un ambiente rilassante e verdeggiante. La struttura è dotata di servizi igienici, aree picnic e una zona recintata per i cani.

Provincia di Cosenza, Calabria: dalle colline e dalle montagne dell’entroterra, come il Massiccio del Pollino e l’altopiano della Sila, alle ampie coste lungo il Mar Ionio e il Mar Tirreno, la regione promette numerose occasioni di avventure naturali per le vacanze. Cosenza, con il suo fascino storico, è perfetta per passeggiate con il cane tra antichi vicoli e monumenti, mentre Praia a Mare, ha spiagge che accettano cani e spazi per il bagno.

Mormanno e Morano Calabro offrono sentieri immersi nella natura e scorci panoramici, ideali per escursioni con il cane. Tuttavia, è importante considerare il caldo estivo e pianificare le passeggiate nelle ore più fresche della giornata.

Durante il lungo viaggio on the road per raggiungere la Calabria, Justfortails suggerisce un punto strategico di sosta nell’area di sosta camper “Sabaudia”: posizionata vicino al Parco Nazionale del Circeo, è una base eccellente per esplorare le bellezze naturali della zona.

È possibile infatti godere delle passeggiate nella riserva naturale e delle spiagge adiacenti con il proprio animale domestico; l’area è attrezzata con servizi igienici, docce e aree picnic, oltre a disporre di una zona di sgambamento per cani e percorsi pedonali che attraversano la riserva naturale.

“Esiste un pubblico molto fedele di camperisti che viaggiano con i loro animali domestici durante le vacanze, anche se non tutti i campeggi sono dog-friendly. Per soddisfare le esigenze di questi viaggiatori sempre più numerosi sulla piattaforma CamperDays è possibile verificare quali fornitori dog-friendly utilizzano i “pet allowed” camper, servendosi di un filtro. Con questo semplice servizio aggiuntivo siamo felici di facilitare l’esperienza dei nostri sempre più numerosi clienti italiani che amano trascorrere le loro vacanze in viaggio con tutti i membri della famiglia, anche con quelli a quattro zampe” conclude Maximilian Schmidt, Managing Director CamperDays.

Ultima modifica: 20 Agosto 2024