Station wagon: quando sceglierle e modelli più venduti

I modelli di auto riguardano un’ampia scelta tra cui scegliere. Se la necessità è quella di mantenere i consumi bassi, avendo a disposizione molto spazio interno, conviene optare per una station wagon. Si tratta di un’auto spaziosa e comoda, adatta per le famiglie. Scopriamo perché scegliere una station wagon e quali sono i modelli più gettonati del 2022.

Perché sceglierle: vantaggi e svantaggi

Le station wagon sono modelli di auto particolari, che spesso derivano da modelli di berlina. La caratteristica principale delle station wagon è soprattutto lo spazio ampio del vano auto e del bagagliaio. Infatti, queste vetture si presentano come ideali per famiglie e lunghi viaggi.

Le tipologie di station wagon sono inoltre diversificate. Per esempio, è possibile scegliere modelli più sportivi, piuttosto che fuoristrada e crossover. La scelta di una station wagon dipende quindi dal motivo e dalla funzione desiderati per la propria auto.

I vantaggi dell’acquisto di una station wagon sono diversi. Sicuramente, il primo è lo spazio disponibile. Queste auto sono adatte non solo ad ospitare più persone al loro interno, ma sono anche dotate di un bagagliaio ampio. Per questo motivo, si tratta di auto adatte a lunghi viaggi su strada. Inoltre, le station wagon presentano costi minori di carburante, in quanto consumano meno.

L’acquisto di una station wagon può comportare anche svantaggi. Per esempio, l’ingombro dell’auto non la rende semplice da parcheggiare in città o nel proprio garage. Oppure, per alcuni le station wagon non rispettano i canoni estetici dati invece da altri modelli come il SUV.

I modelli più scelti nel 2022

Tra i modelli più richiesti, ne esistono diversi tra i più scelti e quelli che consumano meno. Tra le più spaziose c’è sicuramente il modello di Skoda Octavia SW, con un bagagliaio da 480 litri. Inoltre, questo modello presenta anche consumi estremamente ridotti.

Ford Focus SW rientra poi tra i modelli più venduti, grazie al suo design particolare e look aggressivo. Kia Ceed SW si distingue, invece, per poter ospitare fino a cinque adulti, fornendo anche sostegno alla guida, come per esempio la frenata automatica e il cruise control.

Un altro modello di station wagon è quello proposto da Mercedes CLA SW, dal design più raffinato e dai consumi ridotti. Infine, Peugeot 508 SW, dopo il restyling, viene scelta per la sua facilità di guida. I modelli sul mercato sono davvero numerosi e si propongono come alternativa più economica, ma altrettanto attraente e spaziosa dei suv.

Ultima modifica: 29 Dicembre 2022