Shopping di Natale, 5 consigli per risparmiare tempo in auto

Le feste di Natale rappresentano un periodo dell’anno denso di impegni: tra appuntamenti, ricerca dei regali e preparativi, le cose da fare sono troppe e il tempo è spesso tiranno. Diventa per questo fondamentale capire quali sono gli accorgimenti per gestire tutte le incombenze in modo ottimale.

La parola d’ordine è solo una: pianificare. Sapersi organizzare in anticipo e utilizzare gli strumenti che la tecnologia ci mette a disposizione ci consente di sfruttare il tempo nel migliore dei modi.

Ecco i 5 consigli da seguire per i prossimi giorni:

Prepara una lista delle persone a cui desideri fare un regalo, con informazioni su ciò che hanno già ricevuto nelle passate festività in modo da non rischiare di presentarti con lo stesso dono; Pianifica accuratamente in anticipo il tragitto da fare e le strade in cui si trovano i negozi che ti interessano. Identifica le macro aree dove vuoi andare e definisci un programma per il tuo shopping: eviterai di sprecare tempo e carburante e non dover ritornare nelle stesse zone più volte inutilmente; Controlla quotidianamente sul sito del tuo comune la viabilità prevista nella tua città, in modo da essere informato su eventuali chiusure al traffico o altri provvedimenti che possono condizionare i tuoi spostamenti; Pondera bene l’orario in cui effettuare i tuoi acquisti. Per lo shopping è preferibile l’inizio della mattinata, piuttosto che il tardo pomeriggio, quando le strade si riempiono inesorabilmente; Per parcheggiare in centro città sulle strisce blu, utilizza l’ app EasyPark che ti consente di estendere la durata della sosta ovunque ti trovi, senza dover tornare in auto oppure, al contrario, di terminarla in anticipo se hai concluso le tue commissioni prima del previsto.

Ultima modifica: 13 Dicembre 2022