Fughe in Italia per San Valentino

Il freddo inverno è scaldato dalla ricorrenza di San Valentino. La giornata dedicata agli innamorati può diventare un’occasione unica se vissuta in alcuni degli indirizzi più romantici d’Italia. Che si scelga di passare qualche giorno alle terme in Trentino o nel cuore della campagna toscana, al sole di Puglia, tra le colline della Franciacorta o con un originale viaggio in camper… molte sono le proposte per stupire la propria dolce metà-

Sport e relax per il San Valentino all’Hotel Terme Merano

Dedicato a chi vuole festeggiare il giorno più romantico dell’anno con un giusto mix di sport e relax, l’Hotel Terme Merano, unico resort termale dell’Alto Adige, ha pensato alla speciale proposta Mountain Relax.

Si tratta di un pacchetto di 4 giorni e 3 notti, con trattamento di mezza pensione, che include il biglietto andata e ritorno della funivia che conduce a Merano 2000 il comprensorio sciistico ed escursionistico della cittadina dove è possibile trascorrere una giornata all’aria aperta tra discese con gli sci, passeggiate con le ciaspole o semplicemente camminare in quota nella natura ammirando dall’alto Merano.

Inoltre, è incluso l’accesso all’offerta benessere dell’Hotel Terme Merano che comprende la spettacolare Sky Spa con la sua infinity pool panoramica, vasche idromassaggio, zona relax, saune, bagno turco, sala fitness, spaziosa palestra attrezzata e cabine per trattamenti benessere a carattere internazionale, la Garden Spa a livello giardino con piscina esterna e interna, zona relax, vasca idromassaggio, bagno di vapore e sauna, e le piscine di Terme Merano.

E per stuzzicare il palato, ogni sera tante le proposte culinarie dello chef Karlheinz Falk nel Ristorante Olivi dell’Hotel. Le tariffe del pacchetto partono da €506 per persona. Per una dose extra di romanticismo è possibile prenotare lo speciale trattamento di coppia Massaggio romantico che include anche un calice di prosecco (50′ di trattamento; da €180).

Per maggiori informazioni: https://www.hoteltermemerano.it/it/hotel-merano/1-0.html

San Valentino fuoriporta a Gussago in Franciacorta

Le dolci colline, le bollicine della Franciacorta, le esperienze enogastronomiche questi gli ingredienti per festeggiare la giornata di San Valentino a Gussago. Il Comune della Franciacorta, a un’ora d’auto da Milano, è la meta ideale per concedersi una romantica pausa a due e scoprire il territorio e i suoi prodotti tipici.

Da non perdere è la salita al Colle Barbisone, dove si trova l’iconico ex monastero de La Santissima, dal quale ammirare uno splendido tramonto sui vigneti prima di proseguire con la degustazione di bollicine della Franciacorta in abbinamento a formaggi e salumi della zona in una delle tante cantine di Gussago come la scenografica Le Cantorie, Castello di Gussago La Santissima, La Manèga per citarne alcune.

Per le coppie che preferiscono i cocktail, da segnalare le Distillerie Peroni Maddalena con la loro selezione di pluripremiati gin e distillati. E per per concludere la serata, nelle osterie e trattorie dell’Associazione Ristoranti di Gussago è possibile prenotare una cena a base di sapori della tradizione.

Per maggiori informazioni: https://www.comune.gussago.bs.it/hh/index.php#/

Fatti coccolare a San Valentino con HO Collection a Bari:

Il tempo trascorso con chi si ama è unico e deve essere vissuto al meglio. Per San Valentino, HO Collection, giovane brand alberghiero pugliese, ha preparato un pacchetto dedicato alle coppie nel suo meraviglioso The Nicolaus Hotel di Bari . Dal 10 al 12 Febbraio, dal 17 al 19 Febbraio e ovviamente nella giornata degli innamorati, il 14 febbraio, si potrà approfittare di un magnifica offerta che prevede una notte in una camera matrimoniale con un meraviglioso “romantic welcome”, una colazione a buffet a cui seguirà un percorso wellness di 60 minuti (previa prenotazione) e una cena a lume di candela in una location dedicata.

Per vivere poi un’esperienza rigenerante c’è la possibilità di prenotare il massaggio di coppia Californiano nell’area Wellness del Hotel. Le tariffe del pacchetto partono da 269€ a notte. Per chi invece desidera stupire è possibile prenotare al prezzo di 100€ a persona una cena romantica sul rooftop dell’Hotel, il più alto della città che offre una vista privilegiata su Bari. Sarete serviti in un’atmosfera elegante ed esclusiva, con un ricercato menu in wine pairing ideato per rendere indimenticabile la cena più romantica dell’anno.

Per tutti coloro che sono invece alla ricerca di una serata più “spicy” Hi Hotel di Bari, dal weekend 10-12 febbraio e dal 17-19 febbraio offre un pacchetto che include una notte in una splendida camera matrimoniale dove vi attenderà un “Secret Valentine’s Welcome”, una scatola piena di idee romantiche e divertenti per passare una magica serata.

Nel pacchetto è anche incluso l’accesso all’ area wellness per 50 minuti e una colazione a buffet da leccarsi i baffi. Le tariffe del pacchetto partono da 129€ a notte e per chi vuole aggiungere una dose extra di romanticismo con 70 euro si potrà completare la Valentine’s Escape con una cena da Basilico, l’ Apulian Bistrot dell’albergo.

Per maggiori informazioni: https://hocollection.com/

San Valentino di relax nei resort termali di Italian Hospitality Collection

Cosa c’è di più romantico che trascorre un soggiorno di puro benessere e relax con la propria persona preferita? A Grotta Giusti, il resort termale situato a Monsummano Terme in Toscana, ci si può regalare una pausa romantica alla scoperta della grotta termale naturale più grande d’Europa.

Lo speciale pacchetto di San Valentino include un soggiorno di 2 notti, dal 13 al 15 febbraio o dal 14 al 16 febbraio, con trattamento di mezza pensione e una romantica cena la sera del 14, oltre a un massaggio di coppia e l’entrata alla Grotta Termale. Definita da Giuseppe Verdi l’ottava meraviglia del mondo, la Grotta è suddivisa in tre aree: Paradiso, Purgatorio – con la piscina Limbo, a media temperatura – e Inferno – che raggiunge il 98% di umidità.

Ogni ambiente è mantenuto a una temperatura diversa per sfruttare al meglio gli effetti terapeutici dei vapori termali, in un circuito benessere della durata di circa 50 minuti. Un’occasione perfetta per sorprendere il proprio partner e vivere un’esperienza di benessere unica. Tariffa del pacchetto da €706 per 2 persone. Per maggiori informazioni: https://www.grottagiustispa.com/

A Bagni Di Pisa, la residenza termale dei Granduchi di Toscana, San Valentino dura tutto il mese di febbraio! La speciale proposta di soggiorno prevede due notti con una cena a lume di candela al Ristorante dei Lorena e una bottiglia di bollicine e cioccolatini in camera all’arrivo, e una selezione di “coccole per due alla Spa” che comprende Percorso Salus per Aquam con piscine termali a 38˚ C, Percorso Termale Bioaquam con idromassaggi, bagno di Minerva con energizzante idromassaggio in acqua dolce, Thalaquam in vasca salina, area Thermarium, sauna.

Sono inoltre previsti: l’accesso alla Grotta termale dei Granduchi, una piccola cavità termale naturale caldo-umido per una perfetta esperienza sensoriale e rigenerante (20’), 1 Massaggio rilassante di coppia (25’) e 1 Bagno termale alla fragranza di vino rosso toscano nella sala delle candele con flûte di bollicine e tagliata di frutta per due. Tariffa del pacchetto da €399 per persona in camera doppia. Per maggiori informazioni: https://www.bagnidipisa.com/

Anche Fonteverde, il resort immerso nel paesaggio della Val d’Orcia, dedica il mese di febbraio a tutte le coppie con un pacchetto di San Valentino che include due pernottamenti con prima colazione, aperitivo e cena a lume di candela nel Ristorante Ferdinando I e tante “coccole di coppia” alla Spa termale tra cui il Percorso termale Bioaquam con 22 tipi diversi di idromassaggio, il percorso etrusco che combina sauna, grotta salina e percorso vascolare.

Sono anche previsti due speciali trattamenti: Touch Massage al burro di Karitè, idratante e antiossidante (50’) e Thalaquam in vasca di acqua salina in esclusiva per la coppia (20’). Tariffa del pacchetto da €645 per persona in camera doppia. Per maggiori informazioni: https://www.fonteverdespa.com/

Una fuga romantica tra le bellezze italiane nei Leonardo Hotels

Per tutte le coppie giovani e dinamiche che anche in questa occasione speciale non vogliono rinunciare alla movida e sono alla ricerca di una serata mondana nella Milano da bere, il NYX Hotel Milan è sicuramente il pit-stop obbligatorio nella meravigliosa città meneghina. Situato a pochi minuti dal centro e dai punti nevralgici della vita notturna milanese, l’hotel propone uno speciale aperitivo di San Valentino ideale per far partire al meglio una serata magica in compagnia di chi si ama.

Il pacchetto comprende una bottiglia a scelta tra bollicine o vino accompagnata da deliziosi finger food creati appositamente per la festa più romantica dell’anno, un risotto al salto con bisque piccante e tartare di gambero e, per finire, il più classico dei dessert di San Valentino: una cupolina di cioccolato croccante. L’aperitivo ha un costo di 35 euro a persona.

I più romantici che, invece, vogliono stupire la propria dolce metà con una fuga di San Valentino speciale, non potranno non scegliere il Leonardo Hotel Verona, con le sue 145 camere in stile classico progettate per far sentire gli ospiti proprio a come a casa e la posizione strategica che permette di raggiungere facilmente il centro storico della città più romantica d’Italia.

Le rovine romane, l’architettura medievale, Piazza delle Erbe, l’Arena di Verona e l’iconico Balcone di Giulietta faranno da sfondo alla fuga d’amore per eccellenza. Inoltre, in occasione del San Valentino Leonardo Hotel Verona omaggerà i propri ospiti con un dessert creato per festeggiare l’amore, da gustare sulla meravigliosa terrazza dell’hotel. Tariffa in camera Comfort a partire da €99 per notte in camera doppia con colazione.

Sempre a Milano, situato nel cuore pulsante della città, Leonardo Hotel Milan City Center accoglierà le coppie in un ambiente rilassato e curato nei minimi dettagli, a partire dalla lobby decorata in stile classico fino agli interni eleganti, con mobili, statue, dipinti e tappezzerie in stile rinascimentale. Da qui è possibile partire per un romantico tour del magnifico capoluogo lombardo, per andare alla scoperta delle sue bellezze più antiche fino ai moderni grattacieli che svettano sulla città. In occasione della festa degli innamorati, inoltre, l’hotel ha studiato un cocktail speciale da gustare in abbinamento a finger food che ne esalteranno gli aromi.

Alle porte di Venezia, Leonardo Royal Venice Mestre è pronto ad accogliere gli innamorati nelle sue spaziose camere dagli arredi in velluto e i pavimenti in marmo e a servire ai propri ospiti un menù degustazione che conquisterà anche il cuore (e il palato) più esigente. Il menù è composto da seppioline al nero su crema di mais biancoperla, bigoli in salsa alla vecchia maniera, fritturina di pesce dell’Adriatico e verdure con sal tartara e, per concludere in bellezza, la crema fritta alla veneziana su salsa ai lamponi.

I piatti possono essere gustati singolarmente o con le due opzioni degustazione. Il menù da 4 portate ha un costo di €60 mentre il menù da 3 portate ha un costo di €50. Mentre il Leonardo Boutique Rome Termini con la sua elegante facciata in stucco bianco al suo arredamento fresco e moderno, è l’indirizzo ideale per tutti coloro che vogliono regalarsi un break di San Valentino alla scoperta della città eterna.

Per maggiori informazioni: https://www.leonardo-hotels.it/italy

La magia delle mura medievali e della buona cucina al Gran Universe Lucca

Gioiello rinascimentale nel cuore della Toscana, Lucca è la città perfetta per un tour di coppia tra gli innumerevoli siti storici e romantici giardini della città.

E’ la proposta dello storico hotel Grand Universe Lucca, di proprietà del Gruppo Marcucci Italia e di Shaner Italia, adiacente il leggendario Teatro del Giglio nel centro storico. Un inno a Lucca con tessuti, pelli, marmi e un design contemporaneo e discreto, un lusso rarefatto e minimalista all’insegna della musica e del bien vivre. Un rooftop che guarda il Teatro del Giglio, delle stanze finemente decorate, il grande pianoforte all’entrata che vi accoglie e la buona cucina della Lucchesia…

Per San Valentino lo chef ha creato non uno ma 3 speciali menù (aperti a tutti per il pranzo): il primo si apre con un amouse-bouche, Scampo al vapore con germogli, gel di cedro e polvere di barbabietole e poi Risotto vialone nano alla borragine, con vongole e bottarga e Linguine al ristretto di pomodoro e riccio di mare. A seguire, Tonno scottato in crosta di pistacchio con caponatina di verdure e chiusura in bellezza con Cremoso al cioccolato con cuore fondente di lamponi.

In alternativa, dopo l’amouse-bouche si aprono le danze con Crocchetta di cavolo nero con crema di cannellini e cipolla candita seguita da Risotto asparagi e zafferano mantecato al latte di mandorla e Spaghetto integrale con coulis di barbabietola e granella di pistacchio. A seguire, Terrina di melanzane, hummus di ceci e peperone arrosto per chiudere con Budino di avena con frutti di bosco e croccante di sesamo.

Oppure ancora: Tartare di manzo, battuta di olive e zucchine e bavarese al balsamico; Risotto ai carciofi con rigatino e pecorino di Pienza e Tortello di patate in salsa di peposo al Chianti. Seguiti da Filetto di vitella in crosta di pane alla senape dolce con flan di broccoli e per finire Cremoso al cioccolato con cuore fondente di lamponi.

Per un’esperienza davvero esclusiva, niente di meglio che trascorrere attimi di puro romanticismo nella cantina Eterno, tra centinaia di pregiate bottiglie, e il fascino delle fondamenta romane dell’hotel. Per approfondire l’aspetto enogastronomico, sono disponibili corsi di degustazione di olio, vino e liquori, oltre a una mixology class.

Tariffe in BB a partire da 310 € a notte in camera Adagio matrimoniale + city tax per notte. Il prezzo del solo menù è di 60 € a persona, bevande escluse.

Per maggiori informazioni: Grand Universe Lucca

San Valentino con vista sulle dolci colline toscane al Renaissance Tuscany

Immerso nel verde della campagna toscana in posizione privilegiata in cima ad una collina che si affaccia sulla Valle del Serchio, Renaissance Tuscany il Ciocco Resort & Spa è il luogo perfetto per una fuga romantica per San Valentino, per godersi un tranquillo soggiorno lasciandosi avvolgere dalla natura incontaminata e apprezzando i sapori della tradizione della cucina locale.

Il menu’ per la sera piu’ romantica dell’anno prevede un Benvenuto dello Chef seguito da Kir Royal e cozze di Arborea gratinate con erbe mediterranee su riduzione al lampone. A seguire, Tartara di scampi con cuore di tonno pinna gialla su giardinetto di frutta e verdure con riduzione di frutto della passione e cialda croccante.

Come primi, Ravioloni di sfoglia all’uovo con burrata e menta con ragu’ di molluschi ai profumi mediterranei e Risotto Carnaroli con bisque di crostacei, pepite di lardo di colonnata ed emulsione al basilico. A seguire, Trancio di ombrina scottato al timo limonato, crema di patate e Carciofi croccanti. Chiudiamo in bellezza con Sfoglia croccante con mousse di ricotta e pere, e caffe’ con cioccolatino piccante.

Costo della cena senza pernottamento: € 55,00 a persona.

Per questo weekend di coccole e relax, gli innamorati possono rigenerarsi nella piscina interna riscaldata del Renaissance Tuscany il Ciocco Resort & Spa, oppure esplorare i dintorni, perdendosi nella natura incontaminata della Garfagnana.

Qualunque siano le passioni vostre e della vostra dolce metà, il Resort mette a disposizione la preziosa figura del Local Navigator, un concierge esperto della zona che potrà aiutarvi a creare l’itinerario perfetto per scoprire la Garfagnana.

Tariffe a partire da € 273,00 per camera, per notte a cui va aggiunta la city tax a persona a giorno.

Per maggiori informazioni: Renaissance Tuscany Il Ciocco Resort & SPA

San Valentino on the road: fuga romantica in camper

Per chi ama cambiare panorama ogni giorno e vivere avventure on the road, APC, l‘Associazione Produttori Caravan e Camper quest’anno propone a tutti i camperisti – o futuri tali – un San Valentino “out of the box”: condividere una cena romantica, visitare alcune città italiane o ammirare tramonti mozzafiato sono alcune attività per rendere questa giornata indimenticabile.

Se ami qualcuno portalo a Verona: questo il claim di uno degli eventi più celebri della città di Romeo e Giulietta, il Verona in Love: dal 10 al 14 febbraio 2023 cuori e luminarie a tema addobbano la città, creando un’atmosfera romantica lungo il percorso che congiunge piazza Bra alla Casa di Giulietta. Concerti di musica dal vivo in piazza dei Signori, bancarelle a tema e ancora, cene romantiche organizzate dai ristoranti e spettacoli nei teatri e molto altro.

La città è attrezzata con un’area di sosta a Porta Palio, in Via Gianattilio dalla Bona, 2, 37138 Verona VR, a pochi minuti dal centro.

Quel ramo del lago di Como, che volge a mezzogiorno, tra due catene non interrotte di monti […]. La terza meta imperdibile è il lago di Como: dalla magica Lecco a Cernobbio, passando per la grande Como: questi borghi pittoreschi e super colorati tolgono il fiato e regalano ricordi indimenticabili

Ma non solo natura: da visitare assolutamente le incantevoli ville, Villa Erba e Villa d’Este (Cernobbio), o la celebre Villa Olmo (Como). In queste zone sono numerose le aree camper: una attrezzata in Via Brennero, o in Viale Aldo Moro a Como, a pochi minuti dal centro. Anche Lecco dispone di un’ area Camper in Via Don Giovanni Ticozzi.

Se invece il tempo a disposizione è poco, si può trascorrere una serata romantica senza allontanarsi troppo da casa: fermarsi in un punto panoramico e godersi il tramonto a bordo camper (o a bordo caravan), il tutto accompagnato da un aperitivo camper-made. In alternativa, si può preparare una cena per due a lume di candela seguita da un film romantico. Insomma, i camper e le caravan sono ottimi alleati per creare ricordi indimenticabili.

Per maggiori informazioni: https://www.associazioneproduttoricamper.it/

Romantic Escape a Trieste, Verona e Venezia con HNH Hospitality

Verona! Quale luogo potrà mai più essere più romantico se non la città che ha fatto da cornice alla storia d’amore di Romeo e Giulietta? Per onorare la festa degli innamorati, HNH Hospitality, gruppo di gestione alberghiera con 16 strutture in Italia, vuole offrire a tutte le coppie un meraviglioso soggiorno nel suo Hotel Indigo Verona -Grand Hotel Des Arts con il pacchetto Romantic Escape in Verona.

Valido dal 5 al 18 febbraio 2023 quest’offerta pone fine alla ricerca del regalo perfetto da fare al proprio partner. Con un romantico aperitivo per due persone comprensivo di due cocktail a tema San Valentino abbinato a gustosi finger food, una dolce sorpresa in camera e una ricca colazione inclusa, sarà impossibile non fare breccia nel cuore del tuo partner.

Per chi invece sogna una foto abbracciati sulla gondola, Venezia è sempre un’idea vincente con l’Hotel Indigo Venice – Sant’Elena e il suo pacchetto Romantic Escape in Venice che vi offre tutto il necessario per una fuga romantica esplorando la città con l’aggiunta di una cena a lume di candela presso il loro Savor Restaurant (inclusa solo per chi soggiorna la notte del 14.02, comprensiva di calice di benvenuto, 2 portate acqua e caffè).

Sempre a Venezia, per coppie giovani e smart, l’ideale è una cena al Ristorante Ludico (a partire da 50 euro a persona), all’interno dell’hotel 4 stelle voco® Venice Mestre – The Quid.

Per cominciare si può gustare l’aperitivo di benvenuto creato per l’occasione per poi proseguire la serata con una cena dal menù esclusivo ideato dallo Chef Giacinto Scano con uno speciale accompagnamento musicale che vi intratterrà durante tutto il corso della serata. Le occasioni per godersi tempo di qualità in coppia non finiscono qui.

Trieste, città dalle atmosfere asburgiche che vanta una delle piazze affacciate sul mare più belle d’Europa, piazza Unità d’Italia, è il posto ideale per una fuga romantica. Al DoubleTree by Hilton Trieste, dal 10 al 19 febbraio ci si può coccolare con Trieste Romantic Escape con un soggiorno da sogno che comprende Sweet Welcome in camera all’arrivo, accesso gratuito su prenotazione all’area Wellness con sauna, bagno turco e area relax con sconto riservato sui trattamenti. Per chi pernotta la sera del 14 febbraio, da non perdere la serata dedicata con cena di quattro portate nella magica cornice del Berlam Coffee Tea & Cocktail e del Novecento Restaurant con accompagnamento musicale dal vivo e aperitivo di benvenuto Red Angel.

Per maggiori informazioni: https://www.hnh.it/

Ultima modifica: 10 Febbraio 2023