Auto a metano, perché convengono e i reali vantaggi

Auto a metano, ecco tutti i vantaggi descritti da Federmetano. Grazie all’utilizzo in tutta la rete distributiva del metano per auto, in particolare del biometano prodotto nel nostro Paese, oggi questo è il carburante più green presente in Italia.

La sua composizione chimica di un solo atomo di carbonio e quattro di idrogeno infatti, lo pone tra le poche soluzioni immediate per la decarbonizzazione dei combustibili nei trasporti, prodotta anche da fonti rinnovabili. Si ha anche il vantaggio non indifferente che il Bio-CNG si trasporta attraverso tubazioni sotterranee, senza l’utilizzo di autocisterne come per gli altri carburanti, quindi a impatto zero. Questo negli ultimi 80 anni gli ha sempre permesso di essere anche il carburante più economico sul mercato, a parte nel 2022 a causa della Guerra in Ucraina.

Oggi il prezzo medio del Bio-CNG è di €/Kg 1,35 e gli permette di essere il carburante che consente un risparmio maggiore rispetto a tutti gli altri per merito del potere calorico prodotto da un Kg: notevolmente superiore a GPL e Benzina e in parte anche del Gasolio. Non bisogna quindi farsi ingannare dal prezzo esposto dal distributore, perché in realtà la spesa sostenuta per un Kg di prodotto consente di percorrere molti più chilometri.

Se prendiamo ad esempio la benzina, con un costo medio al litro di € 1,90, per avere la stessa resa chilometrica del Bio-CNG spenderemo €/lt. 3,04.

Altri minori costi si riscontrano ad esempio nella gestione del veicolo, come quando si utilizzano veicoli Bio-CNG monofuel: con una piccola riserva di benzina non superiore a 15 litri si gode di una esenzione permanente del 75% del bollo di circolazione, con un risparmio annuo di circa € 185,00.

Solo questo consente al proprietario del veicolo di pagarsi in appena due anni le spese di revisione periodica dei serbatoi, prevista ogni 4 anni.

Addirittura in alcune regioni, come Liguria e Piemonte, anche le auto trasformate a metano per i primi 5 anni non pagano il bollo risparmiando, per una media cilindrata, circa 300 euro all’anno per un totale di € 1.500,00. In questo modo riescono a pagarsi quasi totalmente l’impianto, che comunque si sarebbe pagato da solo con il risparmio sul carburante.

I modi per sfruttare le capacità eccellenti del metano sono:

acquisire un veicolo di serie alimentato a Bio-CNG Commerciale, come il Piaggio Porter NP6, presso la rete di vendita autorizzata

verificare la disponibilità di veicoli di serie a Km 0 o usati Garantiti presso la rete dei Rivenditori di auto anche indipendenti

trasformare la propria auto con bombole a scomparsa nel baule, come quelle di serie, sfruttando la tecnologia più avanzata Made in Italy, a secondo della motorizzazione del proprio veicolo.

“ L’esperienza accumulata nel corso degli anni nel settore delle trasformazioni a gas metano – commenta l’ing. Filippo Boccanera Responsabile delle Officine di FEDERMETANO – ci pone tra le principali realtà in campo mondiale, garantendo sempre un’attenzione particolare alla migliore tecnologia da utilizzare a secondo del veicolo, consigliando la migliore soluzione per i serbatoi, in modo che siano di minor impatto possibile per l’utilizzo del bagagliaio, offrendo un’assistenza capillare sull’intero territorio nazionale”

FEDERMETANO dispone di una Rete di Officine professionali per l’installazione degli impianti a GNC e una rete di Distributori Associati dove è possibile ottenere informazioni utili.

Ultima modifica: 28 Maggio 2024