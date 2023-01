Toyota RAV4 GR Sport, allestimento sportivo ispirato al rally

Toyota RAV4 GR Sport, grinta da mondiale rally per Suv Full Hybrid-Electric e Plug-In Hybrid della Casa giapponese.

GR Sport è un allestimento che ha riscosso apprezzamento negli altri modelli del Marchio, quali Yaris, Yaris Cross, Corolla, C-HR e Hilux.

RAV4 GR Sport, come è fatto

Ibrido classico o alla spina, è dotato della trazione integrale intelligente (AWD-i) e prende ispirazione dai numerosi titoli mondiali ottenuti da Toyoya GAZOO Racing, il reparto corse del Costruttore.

Spicca per i nuovi passaruota, modanature laterali e portellone posteriore in finitura piano black. Nella parte ci sono cornici fendinebbia più accentuate con lo stesso motivo G-mesh della griglia del radiatore e nuovi spoiler anteriori – rifiniti in argento scuro sul modello ibrido e, con un design diverso appropriato al propulsore, grigio canna di fucile sull’ibrido plug-in.

Dettagli speciali

I badge GR sulla griglia anteriore e sul portellone posteriore evidenziano la sportività dell’allestimento. E’ anche primo modello dotato di cerchi in lega rifiniti con una nuova tecnica di taglio ad altissima precisione.

I cerchi da 19 pollici, montati di serie, sono rifiniti in nero lucido con dettagli bianchi lavorati che aggiungono enfasi al loro design a cinque doppie razze.

Leggi ora: Toyota RAV4 Plug-in Hybrid, come va su strada la ricaricabile

In abitacolo

I sedili anteriori sportivi sono rifiniti in un rivestimento che al tatto ricorda la pelle scamosciata, con sostegni laterali in pelle sintetica: materiali, dunque, che non derivano dagli animali.

I poggiatesta sono caratterizzati dalla goffratura del logo GR, nero su nero, mentre le cuciture silver su sedili, volante, leva del cambio e le modanature color canna di fucile su portiere e volante portano dinamicità all’abitacolo.

Il logo GR è presente anche sui tappetini e sul volante.

Di serie il nuovo sistema multimediale con display ad alta definizione da 10,5 pollici e digital cockpit personalizzabile da 12,3 pollici, elementi chiave della gamma RAV4 per il 2023. Allo stesso modo, le funzioni di sicurezza e assistenza alla guida Toyota T-Mate includono le funzionalità aggiuntive dell’ultima generazione di Toyota Safety Sense. Il pacchetto include il nuovo sistema di assistenza allo sterzo in situazioni di emergenza e il migliorato sistema di pre-collisione.

Sempre di serie regolazione elettrica dei sedili anteriori – con memorie per il conducente – e Panoramic View Monitor con visuale a 360°.

Caratteristiche sportive e prezzo

Il nuovo modello beneficia di miglioramenti alle sospensioni dedicati grazie alle nuove molle più rigide e al settaggio degli ammortizzatori. Permettono una superiore maneggevolezza e un’esperienza di guida più coinvolgente.

Motori e prezzo

La versione full hybrid è dotata di un powertrain Hybrid Dynamic Force da 2,5 litri e 222 CV.

La Plug-in Hybrid eroga 306 cavalli di potenza di sistema. Dichiara un consumo di carburante di 1,0 l/100 km e 22 g/km di CO2.

Il prezzo di lancio per RAV4 Hybrid GR Sport parte da 50.300 euro (46.050 a fronte di permuta o rottamazione) incluse le vernici metallizzate. Vernici perlate, metallizzate bi-tone e perlate bi-tone prevedono un sovrapprezzo rispettivamente di 950, 600 ed 950 euro. La versione

RAV4 Plug-in Hybrid GR SPORT parte da 57.500 euro, 53.400 grazie in caso di permuta o rottamazione. Sono già disponibili in concessionaria.

Scarica ora: Toyota RAV4 2023, listino e prezzo

Ultima modifica: 3 Gennaio 2023