Renault Austral, sfida vincente con l’ibrido E-Tech

di Giuseppe Tassi

Austral il nuovo Suv Renault (nelle concessionarie da gennaio) è la scommessa del marchio francese nel segmento C.

Quello che rappresenta la fetta più corposa e invitante del mercato. Dei 700 mila Suv venduti in Italia oltre il 41% si colloca proprio nel segmento centrale.

Tecnologia ed efficienza

Anche per questo, dopo il successo di Arkana e il lancio dell’elettrica pura Megane E-Tech, Renault rinnova il suo impegno in questo comparto cruciale. E il Suv Austral ha tutte le qualità per vincere la scommessa: un motore ibrido evoluto, design grintoso, tecnologie aggiornatissime.

A questo si aggiungono le quattro ruote sterzanti e un comfort interno degno di una vettura premium, con prezzi che partono da 32.900 euro, per la versione mild-hybrid (da 12 o da 48 volt) e arrivano a 44.000 per la top di gamma Esprit Alpine.

È la stessa versione, dal piglio sportivo, che abbiamo provato lungo le strade che da Madrid si inerpicano verso la Sierra de Guadarrama e il picco di Navacerrada. Austral si fa subito notare per il profilo muscoloso ma elegante.

Il cofano e le fiancate sono scolpiti ad arte, e i 4,50 metri abbondanti ben distribuiti. All’interno grandi spazi garantiti dalla nuova piattaforma condivisa con Nissan, che permette di aumentare la distanza fra le ruote.

Gli interni di Austral

I sedili anteriori, regolabili elettricamente, hanno la funzione massaggio, plastiche e pelli sono di ottima qualità, mentre il divanetto posteriore può scorrere per 16 centimetri, moltiplicando lo spazio del bagagliaio.

La plancia digitale replica quella avveniristica di Megane E-Tech con quasi 1000 cm quadrati di superficie, due display da 12 pollici e la novità dell’head up display, con le informazioni di guida proiettate sul parabrezza davanti al guidatore.

Silenziosa e ben insonorizzata, Austral ricava il massimo rendimento dal motore ibrido E-Tech 200. A comporre il sistema full-hybrid, raffinato ed efficiente, sono un 3 cilindri benzina1.2, un motore elettrico da 50 kw e un piccolo motogeneratore elettrico. La potenza totale è di 200 cv.

Senza bisogno di alcun tipo di ricarica, Austral percorre fino a 700 km con un pieno con un consumo di 4,5 l/100 km ed emissioni di 102 g/km. Nella guida in città può percorrere fino all’80% in modalità elettrica e il risparmio carburante complessivo è pari al 40% rispetto a un tradizionale motore termico.

Potenza e agilità

In strada Austral è agile e scattante come una pura elettrica e la potenza dei 200 cv permette sorpassi rapidi e pronte accelerazioni. Quattro le modalità di guida: comfort, eco, sport e personal.

Ma il piacere di guida è moltiplicato da un sistema a quattro ruote sterzanti oggi molto raffinato ed evoluto. Un test fra i birilli , con Clio e Kadjar come pietre di paragone, evidenzia l’agilità di Austral nelle curve a gomito e l’eccezionale raggio di sterzata.

Ultima modifica: 26 Dicembre 2022