Pipe Kart Mario di Carrera Toys, sgommate natalizie

Carrera RC Pipe Kart Mario, tutto è pronto. La Mushroom Cup si prepara al via ed ecco ai blocchi di partenza l’unico e inimitabile Mario al volante del suo nuovissimo bolide.

I tubi ultraleggeri danno vita ad un veicolo di 21 cm, che sfreccia verso il traguardo, facendo mangiare la polvere a tutti gli avversari.

Velocità e autonomia

Ispirato al videogioco Mario Kart 8 e Mario Kart 8 Deluxe, il nuovo Pipe Kart raggiunge una velocità di 9 km/h per corse adrenaliniche e 30 minuti di prestazioni ai massimi livelli.

Grazie al cavo USB incluso nella confezione, la ricarica della batteria LiFePo4 da 3,2 V 320 mAh è velocissima, per tornare subito in pista.

Per tutti gli appassionati dell’idraulico più famoso del mondo, dai 6 anni in su, non resta che scaldare i motori e prepararsi alla sfida.

Il prezzo consigliato al pubblico è a partire da 54,99 euro.

Leggi ora: tutte le news su Carrera Toys

Ultima modifica: 1 Dicembre 2022