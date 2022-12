Marelli Diorama Display, la plancia dell’auto come quella di un jet

Marelli Diorama Display, sarà una delle novità del colosso di alto tecnologia per l’auto al CES di Las Vegas. L’evento è in programma dal 5 al 7 gennaio 2023.

Si tratta di “una nuova esperienza all’interno dell’abitacolo del veicolo, insieme a un’ampia selezione delle sue innovazioni“. D La tecnologia del Diorama Display offre proiezioni di alta qualità in prossimità del bordo inferiore del parabrezza, visualizzando immagini per la navigazione, indicatori, avvisi, ecc. da una fonte TFT posizionata alla base. Garantisce una chiara visibilità e un’elevata leggibilità a qualsiasi ora del giorno e in qualsiasi ambiente stradale.

La soluzione offre un angolo di visione molto più ampio rispetto alla maggior parte dei display head-up, permettendo di spaziare e di mostrare le informazioni a tutti gli occupanti del veicolo.

Rispetto a un unico display, la configurazione modulare da montante a montante consente al conducente un riconoscimento agevole degli oggetti nel proprio angolo cieco.

Grazie all’utilizzo di una tecnologia in scala e di un contenuto meccanico ridotto, che è facilmente integrabile nella superficie esistente, offre soluzioni che consentono una riduzione sia in termini di costi che di spazio.

Le altre novità al CES

Alla hospitality suite di Marelli al CES saranno presentate ke soluzioni tecnologiche dell’azienda in grado di caratterizzare la personalità e le prestazioni del veicolo. Le funzionalità più richieste “prenderanno vita” attraverso i modelli concettuali e i configuratori digitali di ultima generazione di Marelli.

Le tecnologie potranno essere configurate su ogni Marchio auto, scegliendo da un’accurata selezione di opzioni di illuminazione, sensing, elettronica e interni presenti nel Digital Design Studio di Marelli.

Ultima modifica: 13 Dicembre 2022