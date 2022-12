Fiat E-Doblò, il multi-spazio elettrico pronto per tutti i trasporti

Fiat E-Doblò, ecco il nuovo multispazio elettrico, disponibile anche nella versione commerciale, benzina e diesel. Una vettura, giunta alla sua quinta serie, ha due anime complementari. Monovolume per le famiglie nella versione autovettura e il veicolo adatto a tutte le occorrenze dei professionisti nella versione van.

E-Doblò è dotato di motore elettrico con potenza di 100 kW, pacco batterie da 50kWh, e oltre 280 km di autonomia nel ciclo WLTP. Raggiunge la velocità massima di 130 km/h e fino a 260 Nm di coppia massima.

La versione a zero emissioni grazie alla modalità “Quick Charge” fino a 100 kW permette di ricaricare in corrente continua l’80% della batteria in 30 minuti. Il veicolo professionale è disponibile in due lunghezze e tre diverse configurazioni (VAN, Furgone Crew Cab, Combi). L’opzione “Magic Cargo” consente un aumento della capacità di carico di 0,5 m3 e la possibilità di caricare oggetti lunghi come tubi o scale, grazie ad una capacità di carico in lunghezza di 3,4 m.

E-Doblò offre, anche nella versione full electric, il carico utile fino a 800 kg su entrambi i passi, consentendo di caricare fino a 2 euro-pallet.

Nella versione a motore termico, Doblò raggiunge fino a una tonnellata di portata. Disponibile sia nella versione a passo lungo, che a passo breve, Doblò è pronto ad ogni evenienza: la versione a passo lungo raggiunge, grazie a Magic Cargo, la volumetria massima di 4.4 m3. La versione Furgone Crew Cab su passo lungo permette una modularità unica e diverse configurazioni possibili tra lo spazio di seduta e quello di carico, grazie ad una paratia scorrevole che permette di modulare lo spazio di carico o le sedute passeggeri in base alle necessità.

Insieme alla versione elettrica, per il van commerciale sono disponibili anche due motorizzazioni Diesel: 1.5 litri in versione da 100 CV con cambio manuale; 1.5 litri da 130 CV, disponibile sia con trasmissione automatica a 8 marce, sia manuale. Completa l’offerta il motore a benzina 1.2 litri da 110 CV.

Per le famiglie

Nella versione autovettura, il nuovo E-Doblò sarà in grado di soddisfare le occorrenze di tutta la famiglia (“amici pelosi” inclusi), grazie alla sua spaziosità, versatilità e alla sua capacità di traino di 750 kg. Un luogo magico da cui osservare la città: E-Doblò può essere equipaggiato, su richiesta, con un lunotto posteriore apribile (Magic Window).

Le sue dimensioni, 4.4 metri di lunghezza, garantiscono l’agilità necessaria per affrontare l’ambiente urbano, mentre la configurazione interna – fino a 3 sedili singoli nella seconda fila, che possono essere ripiegati per aumentare la capacità di carico – assicurano la massima versatilità e spaziosità per accompagnare i clienti nelle diverse sfide quotidiane. Per assicurare il massimo in termini di sicurezza, è disponibile di serie su tutti e tre i sedili posteriori il sistema Isofix, il sistema standardizzato di fissaggio all’auto del seggiolino per bambini.

Un veicolo funzionale e versatile che si rivolge a chiunque voglia esprimere tutta la sua personalità. In occasione di un trasloco, un viaggio tra amici o famigliari verso una meta avventurosa o una trasferta sportiva, Doblò si adatta perfettamente alle necessità di tutti i passeggeri.

Per migliorarne ulteriormente la versatilità, sarà inoltre disponibile il Magic Top, un tetto in vetro panoramico che offre maggiore spazio nei vani portaoggetti grazie ad una mensola trasparente e un roof case posteriore, accessibile sia dall’interno sia dall’esterno del veicolo. Inoltre, la funzione opzionale Magic View che facilita le manovre di parcheggio grazie alla telecamera a 180°, che offre una visione completa di cosa c’è direttamente dietro il veicolo. Disponibile come contenuto standard, la radio 8” DAB compatibile con Apple Carplay / Android Auto per migliorare l’esperienza multimediale.

Il conducente può scegliere tra diverse modalità: Normal, Eco e Power. Ciascuna modalità modifica la risposta alla guida del veicolo, migliorandone e ottimizzandone le prestazioni: “Normal” è consigliata per la guida nel traffico di tutti i giorni; “Eco” migliora il risparmio di energia e “Power” migliora la potenza di picco del veicolo.

