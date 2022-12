Ferrari Purosangue Fuego, il Suv col runing aggressivo di DMC

Ferrari Purosangue Fuego, elaborazione caliente per la GT a ruote alte di Maranello che ha subito registrato il tutto esaurito .

Il tuning è opera dell’azienda tedesca DMC , che per le Ferrari ha realizzato numerosi pacchetti, dedicati di fatto a ogni modello.

Purosangue Fuego, voce più potente

Il mitico motore V12 di Maranello non è stato toccato. Come ogni capolavoro, non c’era niente da aggiungere o da togliere. Quindi il 6.5 litri aspirato eroga 725 cavalli di potenza e 716 Nm di coppia. Ha una voce più forte, grazie a impianto di scarico in titanio che esalta il suono della rossa.

Importanti modifiche all’estetica, che rendono la Ferrari Purosangue Fuego più aggressiva. Scelta voluta di DMC che punta a rendere meno morbida la prima quattro porte di serie della Casa.

Più muscoli e carbonio

Numerosi gli elementi in carbonio, come i parafanghi, con nuove prese d’aria, allargati di ben 30 millimetri. I cerchi in lega possono arrivare fino a 24 pollici. In materiale composito, color nero, anche i due spoiler posteriori, il labbro anteriore e le minigonne.

Più vistosa, senza dubbio, Ferrari Purosangue Fuego di DMC nelle sue elaborazioni, su vari livelli, ha un prezzo dei kit da 56.000 a 78.000 dollari. Da aggiungere ai 390.000 euro di prezzo “base” del modello: difficile però che una Purosangue esca da Maranello in allestimento standard…

Leggi ora: Ferrari 296 GTS, la scoperta da sogno. Cavallino a cielo aperto

Ultima modifica: 13 Dicembre 2022