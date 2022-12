FCA Bank, accordo con Usautocenter.it per le auto di seconda mano

FCA Bank sigla una partnership con Usautocenter.it, il nuovo portale online dedicato alla compravendita di auto usate e km zero, nato da Overdrive e MocautoGroup, tra i più importanti dealer italiani, con una storia decennale nel mondo dell’auto e una solida presenza sul territorio.

Attraverso la partnership, la Banca continua il proprio percorso evolutivo all’insegna della digitalizzazione. Usautocenter.it è l’innovativo showroom, sia virtuale sia fisico, che unisce la comodità dell’e-commerce all’affidabilità dei servizi di un concessionario, attraverso un’ampia selezione di auto usate e km zero in possesso dei più alti standard di qualità.

FCA Bank, che vanta cento anni di esperienza nel settore del finanziamento auto, ha messo a disposizione di Usautocenter.it le più innovative soluzioni finanziarie e di e-commerce, innovative e flessibili, per supportare gli utenti nell’acquisto dell’auto scelta. I modelli sono acquistabili e configurabili tramite un processo 100% digitale, grazie al Finance Calculator di FCA Bank. Una procedura semplice e sicura, anche attraverso smartphone: basta personalizzare l’importo e la durata del finanziamento per poter procedere con la richiesta.

In aggiunta all’acquisto digitale, Usautocenter.it consente di prenotare online l’auto scelta e di concludere la transazione presso lo showroom fisico, presso la sede storica del Mocauto Center a Milano: un’area espositiva di 8.000 mq in via dei Missaglia 89, che nei giorni dal 16 al 18 dicembre ospiterà l’evento di lancio del portale, con offerte speciali dedicate ai modelli in vendita.

Ultima modifica: 12 Dicembre 2022