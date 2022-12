Eysing PF40, un ciclomotore elettrico disegnato da Pininfarina

Eysing PF40 è il ciclomotore elettrico disegnato da Pininfarina, presentato a Masters Expo 2022. Le due aziende hanno recentemente siglato una collaborazione per lo sviluppo di ciclomotori elettrici che celebrano la tradizione dell’iconica Eysink e allo stesso tempo sono capaci di parlare al futuro.

PF40 design by Pininfarina, che affiancherà l’Eysing Pioneer, si contraddistingue per il tocco italiano e il motore di produzione olandese. Dall’incontro tra la passione di Pininfarina e di Eysing per il patrimonio storico, per lo stile senza tempo e per l’innovazione nasce il nuovo Eysing PF40, che incarna valori comuni e l’ambizione di realizzare un prodotto veramente esclusivo.

Eysing PF40, tocco “retro-futuristico”

Definito da una linea slanciata, lo stile di PF40 design by Pininfarina richiama le motociclette degli anni ‘30 e, al tempo stesso, presenta elementi innovativi che lo proiettano verso il futuro creando un mix equilibrato che conferisce al veicolo un tocco “retro-futuristico”. L’aspetto retrò caratterizza la struttura e alcuni componenti del ciclomotore come il tachimetro analogico e il faro versione vintage, che evocano in modo diretto il carattere della leggendaria Eysink.

Il telaio e la struttura di PF40 sono stati interamente riprogettati dai designer Pininfarina migliorando l‘esperienza di guida. Il motore è stato spostato nella parte inferiore del ciclomotore mentre vicino alla sella è stato posizionato un serbatoio trasparente che funge da contenitore e lascia intravedere il contenuto.

Stile speciale

Lo stile “retro-futuristico” è inoltre marcato dai cerchi a razze, realizzate in alluminio lucidato e dalle sospensioni anteriori a forcella, definite da una linea sottile. In termini di prestazioni, PF40 è un ciclomotore elettrico dotato di una potente batteria che garantisce fino a 80 Km di autonomia. PF40 sarà disponibile in diversi colori e tipologie di verniciatura e i primi modelli verranno consegnati nel 2024.

PF4O sarà in esposizione dall’8 al 12 dicembre presso il RAI Amsterdam exhibition building e sarà in pre-vendita a partire dall’8 dicembre con un prezzo di partenza di 13.780 euro.

Ultima modifica: 8 Dicembre 2022