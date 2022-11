DS 7, la prova. Il lusso alla francese marcia forte

Punta a essere eccezionale, fuori dal tiro delle concorrenza, e a rimanerlo. DS 7 è stato il primo alfiere della Casa parigina, che assieme ad Alfa Romeo e Lancia forma il tridente premium di Stellantis. Una ricetta su quattro ruote per il lusso alla francese.

E’ il risultato di un crescendo, dopo l’esordio nel 2018 è stato affiancato dalla compatta DS 3, dalla media DS 4 e dall’ammiraglia DS 9.

S’è completato. in poker che ha garantito crescita, un buon successo in Italia, secondo mercato mondiale per DS, e la patente Marchio d’avanguardia del Gruppo. Infatti nel 2024 sarà il primo in Stellantis a diventare al 100% elettrico: un passo decisivo.

L’aggiornamento di DS 7, più asciutto nel nome, che perde la definizione ormai superflua di Crossback, lo è anche nello stile. Sobrio, meno cromature ridondanti, e con fari a led affilati ed eleganti. Sempre diverso dalla concorrenza tedesca, inglese e giapponese e fuori dal coro.

Sintetizza, nella forma e nella sostanza, i concetti di artigianalità e produzione industriale. Nello specifico la raffinatezza degli interni, come i rivestimenti in pelle nappa e la morbidezza delle sedute, ventilate e riscaldate, dotate di speciali e abbondanti strati di gomma ad alta densità che coccolano anche con i massaggi: non manca di nulla.

Legge la strada per coccolare sempre

Indovinato anche il nuovo schermo centrale, a tocco, da 12 pollici, ad alta risoluzione. Nel complesso DS 7 si presenta come un salotto viaggiante e fa di tutto per esserlo su ogni tipo di terreno. Grazie alla chicca dello Active Scan Suspension, sistema gestito dalla telecamera che “legge” la strada e regola di conseguenza la reazione di ogni singola ruota tramite gli ammortizzatori adattivi. Una pacchia.

Davvero si gongola a bordo, considerano che si tratta di uno sport utility che sfiora i 4,6 metri di lunghezza e nella configurazione più importante supera i 1.800 kg di peso: non poco.

DS 7: anche Diesel, ma tre sono alla spina

A disposizione ci sono quattro motorizzazioni, tutte con cambio automatico. Si parte dal Diesel a trazione anteriore, per i macinatori di chilometri, col 1.5 da 130 cavalli. Al vertiche i tre benzina plug-in hybrid, tutti con la batteria da 14,2 kW che garantisce 57 km di autonomia solo elettrica, oltre a quella elettrificata. Le potenze sono di 225 cavalli per la due ruote motrici e 300 e 360 cavalli, questa la novità, per le versioni a trazione integrale.

DS7, come va su strada

Protagonista del nostro test della nostra sul Lago di Como è stato proprio DS 7 E-Tense 4×4 360. La chicca assoluta, messa a punto da DS Performance, la divisione due volte campione del mondo, sia piloti sia Costruttori, di Formula E.

Estratto di qualità tra prodotto stradale e frutto della ricerca dalle corse. Oltre alla potenza supplementare e alla coppia di 520 Nm dispone di un telaio ribassato di 15 millimetri e di carreggiate allargate. Ancorata a terra, scatta con ferocia (0-100 in 5,6 secondi, 0-1000 metri in 25”4) ma soprattutto riprende in modo eccezionale. Passando da 80 a 120 km/h in 3,4 secondi: i sorpassi si fanno con estrema disinvoltura. La versione da 360 cavalli mantiene, oltre a quella dinamica, anche l’anima da “Grand Tour”, sempre con un comfort eccellente.

E’ dispombile con allestimenti votati al lusso, Bastille Business, Rivoli, Opera e la Premiere (solo per la 360 cv) e due al dinamismo Performance Line e Performance Line+. Il prezzo parte da 42.000 euro per la DS 7 Bastille Diesel fino ai 74.100 euro per la top 4×4 360 Premiere, una cifra davvero importante.

Ultima modifica: 9 Novembre 2022