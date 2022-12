Dacia Jogger Hybrid 140 cavalli, prezzo e informazioni

Dacia Jogger Hybrid 140 cavalli, arriva sul mercato il primo modello elettrificato del Marchio.

Rappresenta il vertice della gamma del modello, per tecnologia e prestazioni. Il prezzo di questa versione parte da 25.200 euro.

Un powertrain ibrido orgoglio dell’alleanza

Arriverà sul mercato a marzo. Il sistema ibrido viene chiamato Eco-Smart. Di fatti è lo E-Tech di Renault, utilizzato nell’Alleanza, tra le altre, da Renault Clio e Captur e sulla Nissan Juke.

Ovvero con il full hybrid del 1.6 benzina da 90 cavalli e del motore elettrico da 50 cavalli che spingono entrambi, gestiti dal cambio automatico. Annunciata capace fino all’80% del tempo di guida in città in modalità 100% elettrica. Per un risparmio di spesa nel carburante fino al 40% rispetto ai motori termici equivalenti in ciclo urbano.

Dacia ha ufficializzato l’autonomia di oltre 900 km nel ciclo combinato WLTP. Una alternativa, anzi la successione diretta al Diesel, affiancando le versioni benzina e GPL, fino ad ora la scelta preferita.

Una Dacia speciale

Per il resto resta l’opzione dei 7 posti, preferita fin qui dal 55% degli oltre 83.000 clienti che hanno scelto Jogger nei primi nove mesi di commercializzazione.

Specifica la colorazione Grigio Scisto. Tra le dotazioni di serie spicca uno specifico computer di bordo con display da 7 pollici, che permette di visualizzare diverse sezioni di scelta in linea con le preferenze del guidatore, oltre alle informazioni essenziali, come il livello di ricarica della batteria di trazione, l’autonomia disponibile, il flusso di energia. Nella dotazione anche il freno di stazionamento elettrico e una consolle alta con portaoggetti chiuso e bracciolo.

Quanto costa la Dacia Jogger? Il prezzo di Dacia Jogger parte da 16.800 euro Quanto costa la Dacia più economica? La Dacia Sandero ha un prezzo a partire da 11.500 euro

Ultima modifica: 25 Dicembre 2022