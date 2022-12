Chery Omnoda 5 conquista 5 stelle Euro NCAP

Dalla Cina con sicurezza. Chery Automobile si prepara al debutto in Europa, a partire proprio dall’Italia. Lo farà nel 2023 con un modello che conferma di posizionarsi ai vertici del mercato in quanto a sicurezza.

La Omoda 5, prima vettura ad arrivare in commercio, infatti, il 7 dicembre del 2022 ha conquistato le 5 Stelle Euro NCAP.

Ha superato la valutazione di sicurezza più rigorosa con il punteggio più alto in virtù delle sue eccezionali prestazioni in quattro aree: occupanti adulti, occupante bambino, pedoni e assistenza alla sicurezza.

I risultati ottenuti dalla Omoda 5 nei test testimoniano gli sforzi nella ricerca della massima qualità che Chery Automobile ha compiuto con la progettazione della vettura.

Il SUV è stato pensato fin dal principio per soddisfare i requisiti dei mercati di tutto il mondo e questo pensiero ha dettato ogni scelta nelle fasi di concezione e di sviluppo.

Ha dimostrato non solo di avere una scocca sicura e resistente, ma anche di poter contare su sistemi di sicurezza attiva e di ausilio alla guida moderni ed affidabili.

Robusta e tecnologica

La Omoda 5 si basa su una struttura realizzata per ben il 78% con acciai alto-resistenziali e per questo può sopportare pressioni fino a 1.800 Mpa.

La scocca, inoltre, è stata progettata affinché la parte centrale resista alle deformazioni anche negli urti più violenti, per proteggere gli occupanti.

Per quanto riguarda l’abitacolo, è dotata di 7 airbag: frontali per conducente e passeggero, laterali, a tendina e centrale. Insieme forniscono una protezione completa agli occupanti in caso di collisione.

Dal punto di vista della sicurezza attiva è dotata di un avanzato sistema di assistenza alla guida intelligente che comprende 16 ADAS, dispositivi di ultima generazione nati da processi di sviluppo continuo che Chery Automobile adotta da molto tempo. Consentono di offrire la migliore esperienza e la massima sicurezza di guida.

La Omoda 5 ha superato con successo il crash test di sicurezza Euro NCAP con una valutazione a cinque stelle interpretando appieno il concetto di prodotto in grado di “integrare la sicurezza in ogni aspetto“.

Ultima modifica: 14 Dicembre 2022