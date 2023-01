Anteprima Alfa Romeo, la supersportiva del 2023 sarà 33 o 6C?

Anteprima Alfa Romeo, il Biscione anticipa con una fiammata il 2023.

Nel video pubblicato sul profilo ufficiale social che vedete qui sotto, la Casa del Biscione nel finale per un attimo rivela un dettaglio della nuova supersportiva.

Si tratta della serie limitata annunciata dal Ceo Imparato , una supercar al vertice assoluto della gamma. Si tratterebbe di una anteprima del faro posteriore, che appare in sovrapposizione nella scritta “We ARE”.

Dove la prima “e” da maiuscola diventa minuscola e in corsivo, o italic in inglese.

Il “noi siamo” indica che in Alfa Romeo sono pronti e rivolgono la domanda agli appassionati.

Il nome della supercar

Sarà 33 Stradale o 6C? eEvocando la mitica fuoriserie del 1967 o le 6 cilindri che hanno fatto la storia delle gare prima del secondo conflitto mondiale anche con l’immortale Tazio Nuvolari.

Il motore sei cilindri, dai bolidi vincitori in tutte le competizioni, passando per il mitico V6 Busso e arrivando a quello delle Stelvio e Giulia Quadrifoglio, è sempre stato una icona delle Alfa più prestazionali.

Stavolta potrebbe arrivare lo straordinario V6 Nettuno di Maserati. E una base, ovvero coupé a trazione posteriore a motore centrale, realizzata in pochi esemplari. Forse elettrificata per arrivare a 800 cavalli di potenza.

La vettura dovrebbe essere ufficializzata a marzo 2023. Per un grande ritorno di Alfa Romeo, con un’auto esclusiva.

Ultima modifica: 3 Gennaio 2023