La tecnologia HTWO Fuel Cell di Hyundai fornirà energia ai mezzi commerciali Enginius di Faun

HTWO, il Marchio di Hyundai dedicato ai sistemi a celle a combustibile di idrogeno, ha firmato una partnership con Enginius – sussidiaria del Gruppo FAUN – per la fornitura di sistemi fuel cell destinata alla produzione di massa di camion commerciali alimentati a idrogeno.

Grazie alla collaborazione con FAUN Group, uno dei principali attori del mercato europeo dei camion per la raccolta dei rifiuti, HTWO accelererà ulteriormente il proprio business dei sistemi a celle a combustibile.

Attraverso la partnership, il sistema fuel cell da 90 kW di HTWO sarà abbinato al telaio ENGINIUS per fornire energia a emissioni zero ai camion per la raccolta dei rifiuti e ai camion cargo di medie dimensioni per la consegna di merci all’interno delle città. La tecnologia dei veicoli elettrici a celle a combustibile (FCEV) di HTWO è ben consolidata grazie a NEXO FCEV di Hyundai, che ha venduto oltre 30.000 unità in tutto il mondo.

ENGINIUS è il primo produttore europeo di camion ad ottenere l’omologazione UE per i veicoli FCEV e ha già fornito 60 camion BLUEPOWER per la raccolta dei rifiuti a diverse società di smaltimento in tutta Europa.

L’autocarro di medie dimensioni CITYPOWER, che ENGINIUS ha presentato all’IAA Transportation 2022, sarà equipaggiato con il sistema di celle a combustibile HTWO. I test saranno effettuati nel 2024, mentre la produzione in serie è prevista a partire dal 2025.

Le parole di Taewon Lim, Executive Vice President dell’Hydrogen and Fuel Cell Business Center di Hyundai Motor Group:

“Questa partnership strategica con ENGINIUS rappresenta un altro importante passo nell’attuazione della mission di HTWO di emancipare l’umanità dalla dipendenza dai combustibili fossili nel settore dei veicoli commerciali. È la prima volta che forniamo il nostro sistema a celle a combustibile a un altro OEM su larga scala. La flotta di ENGINIUS, che inizialmente sarà composta da oltre 1.100 autocarri fuel cell, segnerà un’espansione significativa del business dei sistemi a idrogeno di Hyundai”.

“Sono molto lieto della nostra collaborazione con Hyundai Motor Group, azienda di comprovata esperienza nel campo della tecnologia delle celle a combustibile”, ha affermato Patrick Hermanspann, CEO di FAUN Group.

Thorsten Baumeister, CEO della Divisione Trucks di ENGINIUS, ha aggiunto: “I nostri clienti beneficeranno del nostro know-how congiunto e questa partnership darà impulso al trasporto commerciale a zero emissioni”.

Attraverso questa partnership, le due aziende puntano a collaborare ulteriormente su soluzioni e powertrain sostenibili per i veicoli commerciali nel medio e lungo termine.

Ultima modifica: 13 Dicembre 2022