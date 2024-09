Modena Cento Ore 2024, il programma

Modena Cento Ore 2024 è alle porte. La formula, nel miglior stile Canossa, unirà un percorso stradale ricco di fascino, oltre 1000 chilometri tra Emilia, Marche e Toscana, a gare sia in pista che in salita e ospitalità ad alto livello.

L’evento è a numero chiuso, con un massimo di 100 partecipanti provenienti dal mondo intero. Le auto ammesse, suddivise in diversi periodi e prodotte dal 1919 al 1981, devono, se iscritte nella sezione Velocità, rispondere alle regole di sicurezza previste dalla Federazione Internazionale dell’Automobile.

L’originalità della Modena Cento Ore è uno dei motivi del successo di questo evento: i concorrenti possono scegliere se iscriversi per la sezione Velocità o Regolarità. La classifica della Velocità si basa sulla somma dei risultati ottenuti, mentre quella di Regolarità, sarà fatta sul filo del decimo di secondo sulla base di uno specifico regolamento, non meno interessante per impegno e adrenalina. Entrambe le sfide si svilupperanno sulle stesse piste ed identici percorsi estremamente avvincenti.

Modena Cento Ore 2024 in pista

Sui celebri circuiti internazionali Misano World Circuit e Mugello Circuit si disputeranno prove libere e gare; nelle 11 prove speciali i piloti si misureranno su percorsi chiusi al traffico. Come da tradizione, non verranno comunicate in anticipo ai partecipanti quali sono le prove speciali da disputare garantendo massima suspence fino al giorno della partenza. Ciascun partecipante riceve un roadbook che indica con grande precisione il tracciato, assicurando quindi un ruolo primario anche al copilota.

“Siamo orgogliosi” dice Luigi Orlandini, Chairman & CEO di Canossa, “che l’Italia possa offrire ai piloti partecipanti e al pubblico degli appassionati un evento che ha luogo nel cuore pulsante della Motor Valley e che propone il meglio dell’Italia, sia per le strade scelte e i magnifici paesaggi, sia per la qualità dei circuiti. Ma c’è di più, e sono testimone da più anni di questa soddisfazione: i numerosi partecipanti che arrivano dall’estero sono davvero sorpresi dalla qualità degli hotel, dalla ristorazione e dalla calorosa ospitalità che viene loro offerta, aspetti non trascurabili in un evento di più giorni che richiede tanto impegno nella guida.”

Modena Cento Ore 2024, il programma

L’appuntamento è per domenica 6 ottobre. A partire dalle 8:30 del mattino le vetture partecipanti saranno esposte nel Parco Federico Fellini di Rimini, mentre gli accrediti e le verifiche sportive e tecniche avverranno presso il Grand Hotel di Rimini seguite, nel pomeriggio, dal briefing ai partecipanti e da una festosa serata di benvenuto nel celebre e sontuoso albergo tanto amato da Federico Fellini.

Lunedì 7 ottobre, alle 7:30 del mattino, prenderà il via la prima vettura con destinazione San Marino. Da lì, tre prove speciali con un percorso che toccherà Arezzo, Anghiari e Chiusi della Verna, per concludersi al Misano World Circuit con le gare in notturna.

Dopo il pernottamento al Grand Hotel di Rimini, martedì 8 ottobre avrà luogo la secondaprova in circuito, questa volta in diurna, all’autodromo di Misano. Il percorso proseguirà poi verso Forlì e Faenza, per poi scalare gli Appennini con due prove speciali prima dell’arrivo di tappa a Firenze alle 15:30: qui le auto verranno esposte in Piazzale Michelangelo ai piedi della statua del David di Michelangelo.

Dopo il pernottamento a Firenze, la giornata di mercoledì 9 ottobre si snoderà sulle insidiose e bellissime strade toscane con ben quattro prove speciali per poi rientrare nella splendida città medicea. Firenze e il suo centro storico saranno lo scenario perfetto per la sontuosa Gala Soirée.

L’ultimo giorno di guida si disputeranno le prove libere e le gare sul Mugello Circuit per poi affrontare le ultime due prove speciali e raggiungere Modena, dove avrà luogo la cerimonia di premiazione sul palco di fronte a Palazzo Ducale.

La Modena Cento Ore 2024 chiuderà il sipario con la sua tradizionale la serata conclusiva alle porte di Modena.

Ultima modifica: 5 Settembre 2024