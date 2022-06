Inaugurato il MIMO 2022, programma, test drive, novità ed eventi

La festa è cominciata. Battesimo per la 2ª edizione di MIMO Milano Monza Motor Show in piazza Duomo, con il taglio del nastro inaugurale al quale hanno partecipato, insieme ad Andrea Levy, Presidente di MIMO, anche Attilio Fontana, Presidente della Regione Lombardia, Fabrizio Sala, Assessore regionale per l’Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione, Martina Riva, Assessora allo Sport, Turismo e Politiche Giovanili del Comune di Milano, Geronimo La Russa, Presidente ACI Milano, Giuseppe Redaelli, Presidente Autodromo Nazionale di Monza, Dario Allevi, Sindaco di Monza.

Il pubblico, da oggi e fino a domenica 19 giugno, potrà vedere i modelli esposti nel centro di Milano con accesso libero e orario prolungato fino alle 23. I visitatori muniti di MIMO Pass, l’accredito gratuito scaricabile sul sito www.milanomonza.com, potranno inoltre accedere all’area test drive di Parco Sempione organizzata in collaborazione con Enel X Way, aperta dalle 9 alle 19.

Il programma della giornata continua con lo spettacolo serale in piazza Duomo: alle ore 19 infatti inizierà la Premiere Parade, l’esibizione dinamica delle anteprime e delle novità guidate dai rappresentanti dei brand che sfileranno sul red carpet attorno al Duomo, in mezzo al pubblico. I modelli in parata saranno raccontati da DJ Mixo di Radio Capital.

Andrea Levy, Presidente MIMO: “Ringrazio tutti i brand automobilistici e motociclistici che hanno creduto in MIMO e hanno creduto nell’idea di unire le forze per sostenere e rilanciare il sistema automobilistico, proponendo gli ultimi modelli dotati delle più moderne tecnologie che garantiscono sicurezza e sostenibilità. La 2ª edizione di MIMO è stata resa possibile grazie al contributo di Regione Lombardia e al sostegno dei Comuni di Milano e Monza, di ACI, ACI Milano e tutte le forze dell’ordine che ci hanno permesso e ci permetteranno di organizzare le nostre sfilate e le esibizioni dinamiche. Tutti insieme abbiamo organizzato una festa per gli appassionati e per il pubblico. Buon MIMO”.

Una passeggiata tra le novità tra le vie del centro di Milano

Aiways U5, Alfa Romeo Tonale, Aston Martin DBS, Aston Martin DBX 707, Bentley Continental GT V8 Convertible, Bentley Bentayga S, Chevrolet Corvette Stingray, Citroën Nuovo Suv C5 Aircross Hybrid, Dodge Challenger SRT Jallbreak, DR 3.0, DR 5.0, DR 6.0, DR 7.0, DS4 E-Tense, Energica Experia Green Tourer, EVO 3, EVO 4, EVO 5, EVO Cross 4, Ferrari 296 GTB, Fiat New 500e la prima by Bocelli, Harley Davidson Pan America Special, Harley Davidson Nightster, Hyundai Ioniq 5, Hyundai Spot, Hyundai Kona Electric, Hyundai Tucson Plug-In Hybrid, Honda Civic e:HEV Sport, Honda HR-V e:HEV Advanced Sport Pack, Honda Jazz Crosstar Executive eCVT, Honda Hondae, ICKX K2, Jeep Grand Cherokee 4xe, Kawasaki Ninja H2SX SE, KIA Niro, Lamborghini Huracàn Tecnica, Lancia Y Ferretti, Leasys Rent, Lexus NX, Mazda CX-60, McLaren Artura by MSO, McLaren Senna, Mercedes-Benz AMG SL, Mercedes-Benz Classe E Coupé, Mole Urbana e Mole Costruzione artigianale, MV Agusta MV Superveloce, Nissan Ariya, Opel Nuova Astra Plug-in Hybrid, Pagani Huayra R, Pagani Huayra Roadster BC , Peugeot Nuova 308 SW Plug-In Hybrid, RAM 1500 Limited Night Edition, Soriano Motori Giaguaro, Sportequipe S1, Sportequipe S5, Sportequipe S6, Sportequipe S8, Suzuki Jimny Pro, Toyota Nuova Corolla Cross, Touring Superleggera Arese RH95, Zagato Mostro Barchetta Zagato by Maserati, Zero Motorcycles SR.

Tutti i modelli dei media partner e dei partner MIMO

Al Volante KIA EV6, Porsche 911 GT3 RS, Suzuki Swift Sport, XEV YoYo, Auto esporrà l’Auto dell’Anno KIA EV6, Autoappassionati Alfa Romeo 8C Competizione, Class Editori Harley Davidson LiveWire, Motor1 con la prima auto supertoys in formato 1:1, Quattroruote e IED Torino Alpine A 4810, Quattroruote e Majorette Lancia Delta Integrale Futurista di Automobili Amos. Completano la lista Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio esposta dai Carabinieri, DP12 evo del DynamisPRC Team del Politecnico di Milano esposta nello stand Formula Sae/ANFIA, i 150 anni di Pirelli, Unipol, Fastweb, Sforza J-Ren “Tennessee”, Wrap e i modelli selezionati da UIGA per partecipare al concorso riservato al pubblico Ilmotoredelfuturo.it: Mercedes-Benz EQE, Suzuki Across, Hyundai Nexo, Nissan Micra, BMW serie 2 coupè, Citroën Ami. Collegandosi al sito, gli utenti sceglieranno quella che sarà la motorizzazione del futuro aiutati anche dall’adesivo su ciascuno dei modelli esposti, che racconteranno la motorizzazione e il dettaglio di CO2 prodotta.

“Supercar in the city” by VELOCE e 777 Collection

Lungo tutto il percorso le supercar che fanno sognare, modelli di tutte le epoche di Supercar in the City, un’iniziativa di Veloce in collaborazione con la 777 Collection e riconoscibili dal totem rosso. In piazza Duomo: McLaren Elva, Dallara EXP, Mercedes-Benz AMG GT Black Series, Merceders-Benz McLaren SLR, Ferrari F12tdf, Pagani Imola, Porsche 918 Spider. In corso Vittorio Emanuele Jannarelly Design-1, Lamborghini Murcielago SV, Porsche 1973 Carrera RS lightweight, Porsche 964 RS 3.8, In via Monte Napoleone Dallara Stradale, Lamborghini Aventador Ultimae Roadster, Ferrari 812 Competizione. In via Mercanti BMW M3 Competition Xdrive, BMW M1000RR.

I modelli in test drive a viale Gadio

Le case automobilistiche e motociclistiche offriranno i propri modelli per un test drive su viabilità ordinaria in viale Gadio e Foro Bonaparte, nell’area realizzata da Enel X Way aperta dal 16 al 19 giugno dalle 9 alle 19. I visitatori potranno provare Aiways U5, Alfa Romeo Tonale, Citroën C5 X Hybrid Plug-In, Citroën Ami 100% Electric, DS4 E-TENSE, Fiat Nuova 500 3+1, Hyundai IONIQ 5, Hyundai KONA Electric, Hyundai SANTA FE Plug-in Hybrid e Hyundai TUCSON Plug-in Hybrid, Honda HR-V e:HEV Advance Style, Honda HR-V Full Hybrid, Honda Jazz e:HEV Executive, Honda Honda e Advance 17’’, Jeep Wrangler 4xe, Mazda CX-5, Mazda CX-30, Mazda MX-30, Mazda3, Nissan Ariya, Mitsubishi Eclipse Cross PHEV, Opel Nuova Astra Plug-In Hybrid e Peugeot Nuovo Suv e-2008, Seres 3. Per gli appassionati di due ruote a disposizione Zero Motorcycle con la SR/S e Harley-Davidson con la Pan America™ 1250.

Autodromo Nazionale di Monza sabato 18 e domenica 19 giugno

Nel fine settimana il pubblico munito di MIMO Pass, scaricabile sul sito www.milanomonza.com, potrà visitare l’esposizione delle case automobilistiche e dei club all’Autodromo Nazionale di Monza. Nei box Lamborghini Huracán STO, Lamborghini Super Trofeo, Lamborghini Urus, McLaren Elva, Pagani Huayra R, Dallara EXP, Mercedes-Benz AMG 45 S, Mercedes-Benz AMG CLA 45 S Coupé, Mercedes-Benz AMG GLAn45 S, Sportequipe 5, Sportequipe 6, Sportequipe 7, Sportequipe PK8, Fondazione Macaluso con Lancia Beta Montecarlo Turbo e la Lancia LC1, Scuderia del Portello con Alfa Romeo De Tomaso F1, Alfa Romeo Giulietta Spider “Sebring”, Alfa Romeo 1900 TI Super, Alfa Romeo Giulia 1600 “Pechino-Parigi 2016”, Giulia TI Super.

Sabato 18 giugno, i monzesi e i visitatori potranno assistere al passaggio della 40ª edizione della storica 1000 Miglia nella quarta e ultima tappa della gara: i 450 equipaggi cominceranno a entrare in Autodromo alle ore 11, preceduti dalla sfilata del Tributo Ferrari, per effettuare l’ultima prova cronometrata fino alle 16. Alle ore 15 di sabato 18 giugno avrà luogo anche la Journalist Parade MIMO 1000 Miglia, la parata dei giornalisti automotive più accreditati che, alla guida delle ultime novità delle case auto partecipanti a MIMO, avranno l’occasione di fare un giro di pista e sulle sopraelevate del Tempio della Velocità e di cimentarsi nella stessa prova cronometrata affrontata dagli equipaggi della 1000 Miglia.

Lo spettacolo continua nei paddock con le auto che partecipano alla 1000 Miglia in car display, le supercar dei collezionisti del Trofeo MIMO 1000 Miglia e I mezzi speciali di Matteo Valenti organizzato da Automoto.

Un QR code per tutte le informazioni

Tutti i modelli in esposizione a Milano saranno identificati da un codice QR sul totem che, scansionato, rimanderà a una pagina dedicata sul sito web nella quale si troveranno la scheda tecnica, le foto e i video e tutte le informazioni commerciali, quali offerte speciali dedicate al MIMO. La mappa e l’elenco delle vetture in esposizione sarà presto disponibile nella sezione dedicata.

Sono attesi oltre 500.000 visitatori alla seconda edizione di MIMO Milano Monza Motor Show, organizzata con il contributo di Regione Lombardia, in collaborazione con i Comuni di Milano e Monza, ACI e ACI Milano. I visitatori potranno accedere gratuitamente a tutte le aree a Milano e Monza grazie al MIMO Pass, l’accredito elettronico gratuito scaricabile dal sito www.milanomonza.com che garantirà convenzioni con hotel, attrazioni turistiche, musei e che darà anche la possibilità di arrivare a Milano con Le Frecce di Trenitalia con sconti fino al 50%.

Leggi ora: tutte le news sul MIMO

Ultima modifica: 16 giugno 2022