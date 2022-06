I 50 Marchi auto e moto presenti a MIMO 2022

Sono 50 i Marchi automobilistici e motociclistici che hanno confermato la partecipazione alla 2ª edizione di MIMO Milano Monza Motor Show, che andrà in scena dal 16 al 19 giugno.

Aiways, Alfa Romeo, Alpine, Aston Martin, Automobili Amos, Automobili Lamborghini, Bentley, Chevrolet, Citroën, Dallara, Dodge, DR, DS, Energica, EVO, Ferrari, Fiat, Harley Davidson, Honda auto, Honda moto, Hyundai, ICKX, Jannarelly, Jeep, Kawasaki, KIA, Lancia, Leasys Rent, Lexus, Mazda, McLaren, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Mole Urbana, MV Agusta, Nissan, Opel, Pagani, Peugeot, Pirelli, Ram, Seres, Soriano Motors, Sportequipe, Suzuki, Toyota, Touring Superleggera, XEV, Zagato, Zero Motorcycles.

Andrea Levy Presidente MIMO Milano Monza Motor Show: “La 2ª edizione sarà una festa ad accesso gratuito per il pubblico, che potrà passeggiare tra le pedane dove saranno esposte le ultime novità delle case auto e moto. Il momento clou sarà la Premiere Parade di giovedì 16 giugno ore 19 sul red carpet attorno al Duomo, la parade che porterà a sfilare insieme tra il pubblico dalla più sostenibile delle citycar alle più esclusive e performanti hypercar. Un altro grande appuntamento sarà all’Autodromo Nazionale di Monza sabato 18 giugno, a partire dalle ore 11, quando cominceranno ad arrivare gli equipaggi della 1000 Miglia, seguiti dalle supercar del Trofeo MIMO 1000 Miglia”.

Alla 2a edizione di MIMO sono attesi oltre 500.000 visitatori, grazie anche alla convenzione con Frecciarossa che permetterà a chi scarica il MIMO Pass su www.milanomonza.com di viaggiare su tutte Le Frecce direzione Milano con uno sconto fino al 50% nella settimana dell’evento. Il MIMO Pass garantirà ai suoi possessori l’ingresso nell’area test drive di MIMO dove potranno provare i modelli di Aiways, Alfa Romeo, Citroën, DS, Fiat, Honda, Hyundai, Jeep, Lancia, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Peugeot, Seres.

Il 16 giugno 2022 alle ore 10 MIMO partirà con il taglio del nastro davanti all’hospitality MIMO Center, l’headquarter della manifestazione che sorgerà in piazzetta Reale, all’interno di piazza Duomo, accanto allo stand RAI. L’inaugurazione, davanti ai media, ai manager delle case automobilistiche e motociclistiche espositrici, alle istituzioni politiche e automotive, segnerà l’inizio della giornata stampa.

Il culmine della prima giornata di MIMO sarà alle ore 19 con la Premiere Parade, l’unveil dinamica delle novità e delle anteprime presentate e guidate dai presidenti e dai CEO dei brand espositori. In questa 2ª edizione la Premiere Parade sarà aperta da Horacio Pagani e il Sindaco di Milano a bordo della sua ultima hypercar che guiderà il convoglio di manager in un doppio giro attorno al Duomo, in mezzo a due ali di folla a coronare la festa.

Programma dell’esposizione open-air e gratuita per le vie del centro di Milano

Il pubblico potrà vedere gratuitamente le auto e le moto esposte nel centro di Milano da giovedì 16 a domenica 19 giugno 2022, con orario prolungato dalle ore 9 alle ore 23.

Piazza Duomo, corso Vittorio, via Mercanti, via Dante e piazza della Scala saranno il cuore dell’esposizione statica, una passeggiata in cui ogni pedana avrà un codice QR che, inquadrato, rimanderà direttamente a una pagina sul sito di MIMO, sulla quale il pubblico potrà trovare tutte le informazioni tecniche del modello, le immagini, i video e le eventuali promozioni ideate dal brand esclusivamente per la settimana del MIMO.

Prove su strada delle novità auto nell’Area Test Drive in viale Gadio

Nell’Area Test Drive organizzata in collaborazione con Enel X Way in viale Gadio, adiacente al Castello Sforzesco, aperta al pubblico dal 16 al 19 giugno dalle ore 9 alle ore 19, i visitatori potranno trovare oltre 30 modelli proposti dai costruttori che coprono tutte le tecnologie (100% elettriche, ibride e termiche a basso impatto ambientale) disponibili per una prova su strada. Anche questi modelli avranno un QR code con tutte le informazioni relative, utile anche per prenotare una prova durante il MIMO o in futuro, presso il proprio concessionario di riferimento in ogni parte d’Italia.

Convegno “Ricerca e innovazione, il futuro della mobilità” venerdì 17 giugno 2022

La 2ª edizione di MIMO si propone come arena nella quale approfondire temi importanti e cari a tutto il settore automotive, e lo farà invitando i relatori più autorevoli nel convegno internazionale “Ricerca e innovazione, il futuro della mobilità” organizzato in collaborazione con Regione Lombardia, che si terrà presso l’Auditorium Testori di piazza Città di Lombardia a Milano, venerdì 17 giugno. Il Convegno prevede 4 panel: Verso il 2035, cosa può fare la lobby automobilistica italiana?, Mobilità integrata tra città e paesi, un’Italia a due velocità, Di che forma sarà l’automobile tra 20 anni?, BLOCKCHAIN, NFT, METAVERSO e IoT, Cosa sono e come innoveranno e amplieranno il mondo dell’automotive, dal sogno all’utilità.

Per assistere in presenza al Convegno sarà possibile iscriversi ai panel sul sito www.milanomonza.com compilando il form apposito, scegliendo a quale delle discussioni partecipare o scegliendo di seguire il Convegno per intero.

Il Convegno “Ricerca e innovazione, il futuro della mobilità” sarà trasmesso in streaming in doppia lingua, italiano e inglese, su www.milanomonza.com e sul portale di Regione Lombardia, e in presenza vedrà un pubblico di giornalisti, compresi corrispondenti stranieri non soltanto del mondo automobilistico, ma anche di economia, finanza e nuove tecnologie. Per permettere agli spettatori stranieri presenti di poter seguire i lavori, saranno messi a disposizione strumenti per la traduzione simultanea.

Eventi dinamici a Monza e all’Autodromo Nazionale Monza a ingresso gratuito

Sabato 18 e domenica 19 giugno 2022 si accenderanno Monza e l’Autodromo con la passione dinamica e per le quattro ruote racchiusa in un programma completamente gratuito per il pubblico in possesso del MIMO Pass.

Sabato 18 giugno, i monzesi e i visitatori potranno assistere al passaggio della 40ª edizione della storica 1000 Miglia nella quarta e ultima tappa della gara: gli equipaggi cominceranno a entrare in Autodromo alle ore 11, preceduti dalla sfilata del Tributo Ferrari, per effettuare l’ultima prova cronometrata fino al primo pomeriggio.

Alle ore 15 di sabato 18 giugno avrà luogo anche la Journalist Parade MIMO 1000 Miglia, la parata dei giornalisti automotive più accreditati che, alla guida delle ultime novità delle case auto partecipanti a MIMO, avranno l’occasione di fare un giro di pista e sulle sopraelevate del Tempio della Velocità nello stesso momento in cui gli equipaggi della 1000 Miglia staranno affrontando la loro prova cronometrata.

Alle ore 18 arriveranno le supercar e hypercar del Trofeo MIMO 1000 Miglia provenienti da Torino, Milano e Varano de’ Melegari: dopo aver sfilato a Villa Reale, gli equipaggi disputeranno la stessa prova cronometrata affrontata poco prima dalla 1000 Miglia.

Domenica 19 giugno sarà la giornata aperta ai proprietari di supercar e hypercar all’Autodormo Nazionale Monza: gli appassionati potranno iscriversi ai trackday dedicati dalle 9 alle 18 per sfrecciare in pista con la propria auto in slot riservati di 25 minuti. Special Guest della giornata dedicata ai Trackday sarà Pagani che al mattino e al pomeriggio svolgerà hotlap in pista con le sue hypercar. Chiuderà questa giornata adrenalinica la parata in pista di Cars&Coffee, il raduno internazionale di appassionati e collezionisti di hypercar e supercar da sogno.

Durante l’intero weekend, la città ospiterà in Piazza Trento e Trieste il MIMO Village – Iliad Urban Tour che, in collaborazione con Discovery Italy, si occuperà dell’intrattenimento nel centro di Monza con un palinsesto che riguarderà sport, food, tv, concerti e musica; i box dell’Autodromo invece saranno allestiti durante il weekend con anteprime e modelli in esposizione dai brand partecipanti a MIMO e saranno aperti al pubblico dalle ore 9 alle 19.

MIMO Pass, lo strumento fondamentale per godere dello spettacolo di MIMO 2022 a 360°

Il biglietto elettronico gratuito MIMO Pass consentirà ai visitatori l’accesso a tutte le aree della manifestazione, come i test drive nel centro di Milano e l’ingresso a paddock e tribune dell’Autodromo Nazionale di Monza.

Per i visitatori appassionati alla cultura a tutto tondo, oltre che a quella dei motori, il MIMO Pass garantirà ingressi scontati ai principali musei di Milano e Monza: scaricando il proprio accredito elettronico gratuito dal sito www.milanomonza.com, i visitatori potranno usufruire di sconti per ingressi al Duomo di Milano, ai Musei Civici di Milano e Monza, e a molti altri, nonché ricevere sconti dedicati per hotel, trasporti e impianti sportivi.

