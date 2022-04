Come Ã¨ nato il VW Bulli elettrico, dal concept al modello di serie

Come è nato il VW Bulli elettrico? Dal concept al modello di serie, eccome Volkswagen ha creato sul nuovo modello.

Tra la presentazione del concept ID. Buzz e il modello di serie, che arriverà ai clienti in autunno, ci sono circa cinque anni di duro lavoro del team Sviluppo di Volkswagen Veicoli Commerciali e di Volkswagen.

Come sono riusciti i designer a trasferire il principio di base del leggendario Bulli T1 originale e i chiari tratti del veicolo concept in un van e un furgone completamente elettrici? Come sono riusciti gli ingegneri a soddisfare tutte le esigenze di sicurezza, comfort di guida e praticità quotidiana di un moderno veicolo elettrico? E cosa ha dovuto preparare lo staff della Produzione e dei Componenti per incorporare tutti i pezzi nella produzione ad Hannover, in Germania, in modo tale che l’ID. Buzz1 possa oggi essere costruito insieme ai modelli T6.1 e Multivan su un’unica linea. Una troupe televisiva di Volkswagen Veicoli Commerciali ha accompagnato le persone coinvolte in queste sfide e ha documentato il loro lavoro segreto.

Lo sviluppo del Bulli e del furgone della famiglia ID. ha richiesto una collaborazione paritaria tra marche diverse e una divisione del lavoro: designer e ingegneri hanno cercato il miglior concept possibile che combinasse tutti i requisiti del brief. Sette anni di know-how del Bulli sono stati incorporati nell’ID. Buzz1, un veicolo progettato per entusiasmare sia la comunità di fan esistenti che i nuovi clienti. E allo stesso tempo per essere il più efficiente possibile: i componenti a basso attrito della piattaforma modulare elettrica MEB contribuiscono a questo, così come una buona aerodinamica di carrozzeria, sottoscocca e ruote. Dopo molto lavoro di dettaglio, il risultato è eccezionale: con appena 0,285 il coefficiente di resistenza (C X ) dell’ID. Buzz è inferiore a quello di qualsiasi altro Bulli.

Con i primi prototipi costruiti a mano si può poi decidere se tutti i dati di progettazione e le simulazioni del mondo virtuale possono effettivamente essere trasferiti al mondo reale. La prova della qualità sta nei test. Per garantire che anche l’ID. Buzz soddisfi i più alti requisiti di qualità della Volkswagen, il Bulli elettrico è stato messo alla prova in una maratona complessa ed estenuante, in tutta Europa e in condizioni estreme. Prima il caldo estremo, dal molto arido all’umido tropicale. Poi estremamente freddo, sia secco sia umido. Poi ancora in molti luoghi senza una vera superficie stradale. I test in pista hanno simulato pioggia, neve, ghiaccio e condizioni polverose per vedere cosa potrebbe penetrare nei giunti della carrozzeria e del sottoscocca e potenzialmente causare problemi in seguito.

Entrambi dotati di sospensioni posteriori multilink per separare le forze trasversali e longitudinali, l’ID. Buzz e ID. Buzz Cargo hanno dimostrato nell’estremo nord della Scandinavia il loro potenziale di guidabilità su neve e ghiaccio. Altri aspetti esaminati durante i test a basse temperature sono: la progettazione dei materiali, le funzioni elettriche ed elettroniche, l’assetto del telaio, l’accelerazione, la frenata e la sterzata a bassi coefficienti di attrito e la gestione termica dell’intero veicolo.

“Il Bulli è un veicolo che si è sempre particolarmente distinto per la sua praticità quotidiana“, dichiara Stefan Lutz, Technical Project Manager per la linea di modelli alla Volkswagen Veicoli Commerciali. “Per questo motivo testiamo l’ID. Buzz in tutte le condizioni e situazioni atmosferiche. I motori, i fluidi, ogni sistema e processo operativo, gli indicatori e i display devono funzionare perfettamente. Solo così possiamo essere sicuri che il veicolo possa essere guidato senza problemi in ogni regione del mondo“.

I test vengono eseguiti nel dettaglio

Nella camera climatica, per esempio, le prove vengono eseguite per vedere quanto velocemente dopo l’avvio del veicolo viene sbrinato uno specchietto retrovisore esterno ricoperto di ghiaccio. Per passare il test, a -20 °C lo specchietto deve fornire una chiara visione posteriore dopo soli tre minuti.

Leggi ora: VW ID.Buzz, le caratteristiche del van elettrico

Ultima modifica: 27 aprile 2022