Amazon Alexa su tutte le auto della gamma Jaguar Land Rover

Amazon Alexa sarà disponibile sia sui nuovi che sugli attuali modelli Jaguar e Land Rover equipaggiati con il sistema d’infotainment Pivi Pro.

Attraverso un aggiornamento software via etere, i proprietari dei veicoli compatibili potranno godere di tutti i benefici derivanti da questa nuova ed intuitiva esperienza di controllo vocale.

La sua integrazione porta all’interno della vettura la familiare praticità di Alexa e offre una naturale interazione vocale con alcune funzionalità del sistema Pivi Pro, compresa la navigazione, la riproduzione multimediale, le telefonate e l’integrazione con gli smart device compatibili.

Come parte integrante della strategia Reimagine di Jaguar Land Rover, questa partnership rappresenta un cambiamento radicale nella capacità di fruizione di servizi connessi e offrirà un’esperienza di Modern Luxury a tutti i clienti. Tutto ciò assicurerà un’accelerazione nel processo di trasformazione di Jaguar Land Rover in qualità di digital leader nel settore automobilistico.

Gli ingegneri Jaguar Land Rover e Amazon hanno lavorato a stretto contatto per garantire la perfetta integrazione di Alexa con il sistema Pivi Pro. Questo collaborativo approccio di sviluppo, assicurerà ai clienti Jaguar e Land Rover, di poter godere, all’interno dei propri veicoli, della medesima esperienza domestica di Alexa, beneficiando, in un prossimo futuro, di funzionalità ancora più avanzate.

L’esperienza vocale di Alexa risulterà molto intuitiva e semplice per i clienti, che potranno gestire le funzioni più utilizzate senza togliere le mani dal volante e gli occhi dalla strada.

Richieste come “Alexa portami a casa”, “Alexa riproduci la mia playlist chill-out” e “Alexa mostrami le caffetterie nelle vicinanze” potranno essere eseguite vocalmente, senza toccare il touchscreen del sistema Pivi Pro. Inoltre, attraverso una semplice richiesta, Alexa consentirà ai clienti di poter controllare le ultime notizie e il meteo, gestire la propria agenda o la lista degli acquisti da effettuare.

Le parole di Alex Heslop, Director of Electrical and Electronic Engineering di Jaguar Land Rover

“La perfetta integrazione di Amazon Alexa con il nostro sistema d’infotainment Pivi Pro, offre ai clienti una gestione vocale semplice e intuitiva, abbinata a delle funzionalità di uso comune che rendono l’esperienza di guida ancora più piacevole. La possibilità di offrire questo nuovo sistema di controllo vocale agli attuali clienti Jaguar e Land Rover dimostra tutto il valore dei nostri aggiornamenti software via etere.”

Le parole di Christian Mentz, Head of Alexa Automotive International

“I clienti di tutto il mondo interagiscono con Alexa miliardi di volte ogni settimana, rendendo la propria vita più facile, più produttiva e più divertente. Siamo entusiasti di poter offrire la medesima piacevole e fruibile esperienza ai proprietari Jaguar e Land Rover. Con il passare del tempo, Alexa sta diventando sempre più intelligente e, per questo, in futuro verranno aggiunte nuove funzionalità e capacità, che saranno disponibili in modo automatico per tutti i veicoli.”

Alexa è stata presentata per la prima volta a bordo della nuova Range Rover e ora sarà disponibile su tutto il portfolio di veicoli Jaguar e Land Rover. Oltre 200.000 proprietari di attuali vetture equipaggiate con il sistema Pivi Pro, saranno in grado di poter beneficiare di questa nuova tecnologia tramite un aggiornamento software SOTA (Software Over The Air). Questo update mostra come la tecnologia SOTA di Jaguar Land Rover può consentire ai clienti di usufruire di tutte le più recenti funzionalità senza doversi recare necessariamente in concessionaria.

La configurazione è molto semplice: tutto ciò che i clienti dovranno fare è collegare il proprio account InControl5ad Alexa scansionando un QR code sul touchscreen del sistema Pivi Pro e successivamente seguire alcuni semplici passaggi.

Ultima modifica: 7 febbraio 2022