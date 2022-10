Ztl e prenotazioni per i passi delle Dolomiti

Le Dolomiti patrimonio Unesco come un laboratorio europeo della mobilità sostenibile. Un piano per salvare dallo smog delle auto il cielo delle montagne italiane, ridare migliori condizioni di vita agli abitanti dei paesi e preservare il patrimonio ambientale in funzione del turismo.

Sono gli obiettivi del Piano di mobilità sostenibile per i passi Dolomitici siglato dal Mims (Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili) con il Trentino Alto Adige e il Veneto. Un progetto che ha il suo focus nell’istituzione della ‘Low emission zone’, una ‘catena di protezionè dal grande traffico nell’area geografica intorno ai Passi di Gardena, Campolongo, Pordoi, Sella e nelle valli circostanti della Val Gardena, Val Badia, Val di Livinallongo e Val di Fassa. Il protocollo d’intesa è stato firmato dai ministri Enrico Giovannini e Vittorio Colao con le province autonome di Trento e Bolzano e la Regione Veneto. E crea presupposti per forme concrete di regolamentazione del traffico, anche attraverso sistemi digitali, in un ambiente sensibile come le Dolomiti.

Base di partenza del ragionamento è stata l’esperienza del Piano per il Lago di Braies

Il gioiello della Val Pusteria per il quale è stato introdotto un innovativo sistema di prenotazione e accesso digitale. Per Giovannini la ’Low emission zone’ rappresenta “uno strumento nuovo per attivare una strategia di mobilità sostenibile, oltre che per perseguire una regolamentazione dei flussi di traffico in maniera digitale. È un contributo importate per raggiungere gli obiettivi europei di riduzione del 55% delle emissioni climalteranti entro il 2030 rispetto al 1990”.

“Attraverso l’attuazione del Piano di Mobilità dei Passi dolomitici – ha confermato Colao – viene lanciato un approccio innovativo per affrontare le grandi sfide del traffico e la gestione dei flussi di mobilità, non solo in montagna ma ovunque in Italia, grazie alla replicabilità delle piattaforme digitali“.

Ultima modifica: 21 ottobre 2022