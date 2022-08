Villaggio dello sport, novità al Salone del Camper

Camper e sport, un amore corrisposto. Da sempre e in qualunque stagione. Le vacanze outdoor sono tra le più gettonate del 2022. Uno studio sul turismo outdoor commissionato da Enit e Human Company a Istituto Piepoli conferma che su 25 milioni di italiani che vanno in vacanza, uno su cinque sceglierà l’open air. Tra questi sicuramente gli sportivi, che da sempre hanno eletto il camper come scelta privilegiata per le loro vacanze e per il tempo libero. Il camper consente di raggiungere velocemente e all’ultimo minuto le mete ideali per praticare il proprio sport preferito, portando con sé tutta l’attrezzatura necessaria. Il massimo che uno sportivo può desiderare.

Dal 10 al 18 settembre 2022 il Salone del Camper torna a Fiere di Parma con una novità tutta dedicata agli sportivi: un vero e proprio Villaggio dello Sport, realizzato in collaborazione con CONI PARMA e con il patrocinio di Coni Regione Emilia Romagna, dove gli sportivi potranno incontrarsi e sperimentare anche nuove attività. E’ dedicata a uno degli sport più amati degli ultimi anni Padel Experience by Salone del Camper. Gli appassionati di 2 ruote potranno invece provare una delle e-bike più innovative: Noko.

Per ogni sport esiste però il camper giusto. Il Salone del Camper, organizzato da Fiere di Parma in collaborazione con APC, Associazione Produttori Caravan e Camper, attento alle nuove tendenze e preparato su ogni tipologia, mette a disposizione la propria competenza per trovare il camper perfetto per ogni sport.

Villaggio dello Sport firmato CONI al Salone del Camper

Escursionismo, pesca, frisbee, quad, ma anche laser run, simulazioni di volo, golf, scuola di sopravvivenza. Vuoi provare un nuovo sport? Al Salone del Camper di Fiere di Parma si può. Dal 10 al 18 settembre 2022 in un’area di 8 mila metri quadri verrà allestito il Villaggio dello Sport in collaborazione con il CONI PARMA e con il patrocinio di Coni Regione Emilia Romagna. Istruttori federali saranno a disposizione dei visitatori che vorranno cimentarsi in una nuova disciplina.

Campi gonfiabili per provare il golf o il rugby, piscine per la pesca sportiva, simulatori di volo. Un’area ospiterà le prove su quad elettrici e minicorsi di educazione stradale. Verrà predisposto un campo gestito da una scuola di sopravvivenza con corsi bushcraft, mentre per chi ama divertirsi in tranquillità potrà scegliere i campi di subbuteo o la zona dedicata al più rilassato boulingrin. Saranno inoltre aperte appassionanti con prove di crono organizzate dalla FICR Federazione Italiana Cronometristi, sfide di laser run e di frisbee, uno degli sport più in voga del momento. Ci sarà posto anche per la danza e un tunnel di battuta per chi vuole provare il baseball.

“Molto spesso gli amanti del turismo outdoor, sono appassionati di sport all’aria aperta – sottolinea Gloria Oppici, brand manager Salone del Camper di Fiere di Parma -. Il camper è il mezzo perfetto perché possano dedicarsi alle proprie passioni in vacanza e nel tempo libero, rigenerandosi nella natura. Quest’anno al Salone del Camper troveranno uno spazio pensato per loro, dove potranno confrontarsi con istruttori federali pronti a dare consigli per perfezionare la tecnica sportiva. Il Villaggio però vuole essere anche uno spazio in cui chi non ha ancora trovato il proprio sport possa mettersi alla prova, divertendosi in diverse discipline e scegliere quella perfetta da portarsi in vacanza in camper!”.

Impara a giocare a Padel in 1 pomeriggio

E’ lo sport del momento. Tutti vogliono giocare a Padel. I Vip lo adorano. Ex calciatori come Demetrio Albertini e Francesco Totti da passione lo hanno trasformato in un’impresa. Nato in Messico 50 anni fa è diventato negli ultimi anni il secondo sport nazionale in Spagna. Secondo i dati di Playtomic, leader delle prenotazioni in Italia, la crescita negli ultimi anni è stata esponenziale.

Nel 2021 attraverso l’applicazione ci sono state oltre 4,6 milioni di prenotazioni di campi e più di 311.000 iscritti. Per chi vuole entrare a far parte della community che riunisce un numero sempre maggiore di sportivi, c’è il Padel Experience by Salone del Camper, organizzato con la collaborazione di Metella Container Solutions. In 1 pomeriggio, grazie ai consigli di istruttori preparati, potrai apprendere le basi di questo sport o affinare la tecnica di gioco.

Tutti in sella! Prova Noko, l’e-bike all road leggerissima e aerodinamica

Camper e bicicletta spesso si scelgono. I camperisti amano portarsi in vacanza la bici e gli amanti delle 2 ruote spesso si trasformano in camperisti per raggiungere comodamente luoghi sempre nuovi dove partire per avvincenti escursioni nella natura.

Quest’anno il Salone del Camper riserva una sorpresa a tutti gli appassionati: conoscere e provare le innovative e-bike Noko, un brand tutto italiano di design e alto contenuto tecnico e costruttivo. Noko è una e-bike “all-road” leggerissima, aerodinamica e con un comfort di guida unico. Realizzata con le migliori leghe di alluminio, la passione e la qualità dell’artigianato Italiano, ha una batteria Samsung all’avanguardia che garantisce un’autonomia di ben 100 km con una singola ricarica. Il camperista potrà percorrere tutti i percorsi che desidera, equipaggiando la sua Noko di portapacchi e parafanghi specifici, senza doversi mai preoccupare dello stato di carica della bicicletta!

Noko sarà presente al Salone del Camper con uno stand espositivo interno con tutte le novità della gamma e nell’area esterna Outdoor & Bike. 500mq con un percorso dedicato ai bike test per provare la guida delle innovative Noko tutti i giorni dalle 10 alle 17.

(Prenotazione obbligatoria)

Rilassarsi nella natura, prova il Pilates

Per chi agli sport più attivi e dinamici preferisce un’attività che oltre a mantenere in forma regali una sensazione di benessere ci sono le Classi di Pilates. Un programma di esercizi che si concentra sui muscoli posturali per ottenere una maggiore consapevolezza e flessibilità fisica e mentale.

I corsi, a cura di Mahi Tavabeghavami (International Stott Pilates Trainer, Intensive Mat Pilates, TRX Training Certificate) saranno attivi dal lunedì al venerdì dalle ore 14.30 alle ore 16.00 e nei weekend dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00 (Pad. 3).

Per partecipare è necessario avere un abbigliamento comodo e portare con sé calzini antiscivolo.

Forum sport Paraolimpico

11 discipline, 14 ori, 29 argenti, 26 bronzi. Plurimedagliati praticamente in qualsiasi disciplina. Alle ultime paraolimpiadi di Tokyo, trascinati da Bebe Vio, ci hanno fatto sognare. Ora lo sport paraolimpico si incontra per fare il punto della situazione al Salone del Camper. Il 10 settembre 2022 alle ore 15 si terrà il Forum dello sport Paraolimpico.

Interverranno: Melissa Milani, Presidentessa Regionale Emilia Romagna CIP e Docente Università di Bologna; Gianfranco Beltrami, Vice Presidente Nazionale Medicina dello Sport; Marco Bosi, Assessore allo Sport Comune di Parma progetto “Palestre Inclusive” Giovanni Marani; Alessandro Garbasi, Presidente Provincia di Parma, con il Progetto “Paralympic Valley” Comune di Neviano parlerà di Montagna inclusiva ed educational diversity & inclusion con le testimonial Giulia Ghiretti Azzurra di Nuoto e l’handbiker Veronica Frosi; Gerardo Malangone, imprenditore e atleta wheelchair basket presenterà CPO Mobility.

Modera l’incontro il giornalista Andrea Grossi.

Gli incontri sull’importanza dello sport, soprattutto in età scolare, proseguiranno martedì 13 settembre 2022. Dalle 14.30 alle 17.30 l’ente di promozione sportiva CSEN di Parma in collaborazione con APEMS APS (Associazione di Professori di Educazione Fisica), dirigenti e tecnici sportivi locali terrà un convegno sull’importanza di trovare nuove strategie per combattere l’abbandono sportivo.

Itinerari in camper per chi ama lo sport

Chi ama lo sport ama il camper. E’ la chiave perfetta per dedicarsi alle proprie passioni appena si ha del tempo libero. Si carica tutta l’attrezzatura e si parte all’avventura. Nella sezione Percorsi e Mete, sempre più amata dai viaggiatori di tutti i tipi che ogni anno si danno appuntamento al Salone del Camper, si possono trovare tante idee di viaggio, itinerari e percorsi per chi anche e soprattutto in vacanza vuole fare sport.

Tra le novità presentate Sportland, nel cuore del Friuli Venezia Giulia, un territorio incontaminato, che propone la possibilità di praticare diverse attività outdoor, sport e infinite opportunità a chi cerca una vacanza in movimento, in contatto profondo con la natura e la sua bellezza. Tra le attività praticabili nel territorio Sportland: kayak, canoa, packraft, soft rafting, arrampicata, volo in parapendio (anche in tandem), nature bathing, bike su strada (come lungo la ciclovia Alpe Adria) e MTB, trekking anche con laboratori naturalistici per famiglie e astrotrekking, degustazioni enogastronomiche.

Un camper per ogni sport

Non tutti i camper sono uguali e nemmeno tutti gli sport! Lo sanno bene gli sportivi, che scelgono con accuratezza il mezzo che li accompagna nelle loro avventure. Deve essere comodo e adatto all’attrezzatura. Gli appassionati di 2 ruote possono optare per un mezzo dotato di gavone. In questo modo avranno uno spazio riservato per la bici o anche per la moto. Chi ama il trekking, trial o skyrunning dovrebbe invece preferire un mezzo più agile, come il Van, che consente di raggiungere in maniera più agevole zone di montagna spesso con strade difficili da percorrere con mezzi più grandi.

Se si sceglie la vacanza invernale con gli sci o snowboard al seguito bisogna invece fare attenzione all’impianto di riscaldamento. “Al Salone del Camper verranno presentate tutte le ultime novità sia per quanto riguarda i camper sia gli accessori – spiega Ludovica Sanpaolesi, direttore APC, Associazione Produttori Caravan e Camper – ed i più sportivi resteranno affascinati dalle grandi opportunità che il camper offre per praticare il proprio sport preferito. A partire dai pratici portabici che si “abbassano”, permettendo di caricare e scaricare le bici senza sforzo.”

Acquista subito il biglietto online

E’ on line la biglietteria del Salone del Camper di Fiere di Parma. Un modo facile e sicuro per acquistare il biglietto d’ingresso alla manifestazione, accedere direttamente e godere di tutta la giornata di visita, scoprendo in tranquillità i 5 padiglioni, quest’anno ancora più ricchi di iniziative per gli appassionati di turismo all’aria aperta.

Il biglietto per accedere alla manifestazione è acquistabile dal sito del Salone del Camper (www.salonedelcamper.it), attraverso la piattaforma Mailticket.

L’ingresso giornaliero, dal lunedì al venerdì, costa 8 euro, il sabato e la domenica, 10 euro. È possibile acquistare un abbonamento valido sabato e domenica al costo di 18 euro. L’ingresso è gratuito fino ai 12 anni non compiuti.

Oltre al biglietto d’ingresso, dalla piattaforma è possibile acquistare, per i soli giorni feriali, anche il posteggio auto o camper in uno dei parcheggi di Fiere di Parma. Si potrà selezionare un giorno o più di permanenza al costo di 10 euro per l’intera giornata.

Ultima modifica: 4 agosto 2022