V12 Lamborghini, la storia della esagerata Murcielago

Nel 2022 Lamborghini celebra il suo V12, il leggendario motore a 12 cilindri che, per quasi 60 anni di storia, ha equipaggiato i suoi modelli più iconici. Tra questi la Murcielago, il modello Lamborghini che, debuttando al Salone di Francoforte nel settembre del 2001, ha il compito di portare lo storico motore V12 nel 21° secolo. E lo fa in modo straordinario, visto che al debutto su questo modello il motore, portato a 6,2 litri di capacità, sviluppa una potenza massima di 580 CV. Una potenza altissima, considerando l’impiego dei grandi catalizzatori necessari a per poter omologare la vettura su tutti i mercati mondiali, compresi quelli più severi in termini di emissioni.

La Murcielago è la prima Lamborghini ad essere interamente progettata con il sistema CAD-CAM, che garantisce una precisione progettuale di altissimo livello, permettendo una qualità di assemblaggio e di finitura nettamente superiore. Dal punto di vista estetico, la Murcielago nasce nelle sue forme interamente nel nuovo reparto design, il Centro Stile Lamborghini, all’epoca diretto da Luc Donckerwolke, che già aveva rielaborato la Diablo ma che, con laMurcielago ha avuto il raro privilegio di poter partire da un foglio bianco sia per il disegno della carrozzeria sia per quello degli interni. L’altezza totale, è contenuta in 120 centimetri e viene conservato il segno distintivo delle porte ad apertura a forbice.

L’evoluzione del 12 cilindri

Al momento della sua nascita, la Murcielago è disponibile nella sola versione chiusa, con motore da 6,2 litri per 580 CV a 7200 giri/min. Grazie alla lubrificazione a carter secco, la Murcielago ha il motore posizionato cinque centimetri più basso rispetto al Diablo, con evidenti vantaggi in termini di guidabilità. Raggiunge una velocità massima di 330 km/h e scatta da 0 a 100 in 3,8 sec.

La Murcielago Coupé viene affiancata da una versione Roadster nel 2004. Le Murcielago della seconda generazione, formalmente Murcielago LP 640-4 (sia chiusa sia Roadster), debuttano nel 2007 e rimangono in produzione con il V12 portato a sviluppare 640 CV ad 8000 girini/min. fino al 2010. Nel 2010 arriva la Murcielago LP 650-4 Roadster, con tettuccio manuale e motore portato a 6,5 litri per 650 CV ad 8000 giri e, nel 2009-2010 la 670-4 SV (Super Veloce), da 670 CV con una velocità massima di 341 km/h e alleggerita di ben 100 kg tramite l’utilizzo di materiali in carbonio per svariati elementi.

Per tutte le Murcielago, la trazione è integrale, con il sistema mutuato direttamente da quello della precedente Diablo, con il differenziale di tipo viscoso Ferguson capace di ripartire la coppia fino ad un massimo di 70% al posteriore e 30% all’anteriore. Il telaio è in fibra di carbonio con pianale a struttura mista con alluminio, ed era, a quel momento, la struttura portante più rigida mai prodotta in Lamborghini. Completamente rivista la ciclistica, con nuove sospensioni e nuove geometrie.

Cambio meccanico

La Murcielago è stata l’ultima V12 Lamborghini ad essere equipaggiata con un cambio meccanico, in questo caso a 6 rapporti con retromarcia. Successivamente il cambio manuale è stato affiancato da quello elettronico robotizzato con successione dei rapporti tramite le levette poste dietro al volante.

Le corse

Nel 2004 la Murciélago debutta nelle competizioni, con la R-GT, sviluppata per il Campionato Internazionale GT disputato sotto l’egida della FIA e della ACO per il campionato giapponese. Vengono assemblate 9 vetture, tutte a sola trazione posteriore, nettamente più leggere grazie all’impiego pressoché totale di materiali in fibra di carbonio ed equipaggiate con pneumatici e freni di maggiori dimensioni.

La leggenda del nome

Come da tradizione per la Casa del Toro, Lamborghini sceglie i nomi dei suoi modelli nel mondo della tauromachia. Nel caso di Murciélago, pipistrello in spagnolo, una leggenda narra che un toro con questo nome, sopravvissuto all’arena, sia stato regalato a Don Antonio Miura e che sia stato proprio da questo esemplare che il celebre allevatore ha generato i suoi tori Miura. In realtà non ci sono prove che sostengano questa leggenda, che presenta anche qualche discrepanza temporale.

Le serie limitate

La Murciélago è stata prodotta anche in alcune serie limitate, a partire dal 2003 con l’arrivo della 40th Anniversary, studiata per celebrare i 40 anni di Automobili Lamborghini e prodotta in 50 esemplari. La 40th Anniversary è riconoscibile per il colore dedicato “Verde Artemis”, alcuni particolari esterni in fibra di carbonio e cerchi ruota rivisitati, scarico più libero e targhetta numerata montata all’interno dell’abitacolo rivestito in pelle dal disegno dedicato.

La Murciélago LP 640 Versace, disponibile in due soli colori, bianco o nero, debutta nel 2006. Lamborghini Ad Personam e gli stilisti Versace creano un disegno speciale, bicolore per gli interni ed un set di valige abbinato, sempre prodotto dalla Versace. Specifici, anche un foulard e le scarpe da guida, entrambi con marchio Versace, abbinati al modello.

Dedicata esclusivamente al mercato Cinese, la 670-4 SV “China Limited Edition”, è prodotta in sole 10 unità. Si riconosce per la striscia longitudinale sul cofano e sul tetto.

Il record di velocità a Nardò

Nel Febbraio del 2002, Lamborghini porta una Murciélago alla pista di prova di Nardò, in Puglia, per cercare di stabilire il nuovo record mondiale di velocità per una vettura di normale produzione. Al volante, il collaudatore Giorgio Sanna, oggi a capo di Lamborghini Squadra Corse. L’obiettivo è raggiunto, malgrado l’imprevista sostituzione degli pneumatici durante la sosta carburante, con 305,048 (189,55 miglia) chilometri percorsi in un’ora e con la velocità media del giro più veloce di 325,98 km/h (202,55 mph). Vengono conquistati anche il record sui 100 chilometri e sulle 100 miglia.

L’addio del purissimo

Il motore Lamborghini V12 termico “puro”, nella sua evoluzione finale, uscirà di produzione con l’ultima Aventador Ultimae entro la fine del 2022: dal prossimo anno l’erede dell’Aventador monterà un nuovo motore V12 in versione plug-in hybrid.

Le Murciélago prodotte dal 2001 al 2011 sono state 4.099.

Ultima modifica: 22 settembre 2022