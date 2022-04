Suzuki auto ufficiale del Giro dâ€™Italia Giovani Under 23

Il Giro d’Italia Giovani Under 23 ha scelto Suzuki come Auto Ufficiale e quest’anno Suzuki sarà presente anche sulla Maglia Rosa, la prestigiosa maglia indossata dal leader della classifica generale, icona tra le gare di ciclismo.

Durante il Giro U23 lo staff avrà a disposizione lungo tutti i percorsi di gara, che quest’anno toccheranno ben 6 regioni, una flotta 100% hybrid con livrea dedicata, composta da Suzuki Swace Hybrid e Suzuki Vitara Hybrid, per affrontare in sicurezza e nel rispetto dell’ambiente ogni tracciato di gara.

Lo staff utilizzerà tre varianti della tecnologia ibrida Suzuki che è rappresentata da:

Vitara Hybrid 1.4 abbina il vivace motore turbobenzina BoosterJet a un modulo ibrido 48V con prestazioni brillanti dal ridotto fabbisogno di carburante e di emissioni di CO 2 .

Vitara Hybrid 1.5 vede la parte elettrica a 140V affiancare un’unità aspirata a ciclo Atkinson e massimizzare l’efficienza complessiva e così ridurre drasticamente emissioni e consumi mantenendo una guida fluida e brillante tipica delle auto del Marchio di Hamamatsu. In base allo stato di carica delle batterie, della situazione e dello stile adottato dal guidatore, la centralina che governa il sistema di propulsione decide autonomamente se far muovere la vettura spinta dal solo motore elettrico, da quello termico o da entrambi all’unisono.

Swace Hybrid, che funziona a 207V, offre al pilota la possibilità di selezionare manualmente la funzione elettrica EV. In questa modalità la vettura può affrontare alcuni tratti di strada nel silenzio assoluto e senza alcuna emissione di CO 2 , lasciando a riposo il motore 1.8 Atkinson.

In tutti e tre questi casi la tecnologia Suzuki Hybrid si rivela pratica ed efficiente e non richiede alcun intervento da parte del pilota né ricariche esterne, ripristinando la carica delle batterie soprattutto durante le fasi di rallentamento.

La Rete Ufficiale Suzuki accoglierà i visitatori al Villaggio Sponsor, allestito nei pressi dei luoghi di partenza e di arrivo delle varie tappe, con i modelli della gamma 100% ibrida.

La visita al Village darà modo di scoprire non solo i modelli Suzuki, ma anche le attuali promozioni, come i finanziamenti Suzuki Solutions studiati in collaborazione con Agos.

La vetrina perfetta per i campioni di domani

Il Giro d’Italia Giovani Under 23 è un appuntamento chiave per la crescita del movimento ciclistico italiano, che promuove la formazione degli eredi dei grandi campioni italiani del ciclismo, come Francesco Moser e Marco Pantani, entrambi presenti nell’albo d’oro della gara.

In questa sua 45a edizione, in programma dal 11 al 18 giugno prossimi, il Giro d’Italia Giovani Under 23 vedrà al via 176 atleti schierati da 35 squadre in rappresentanza di 14 Paesi.

I giovani atleti si sfideranno in 7 tappe tecniche, che attraverseranno 6 regioni: Marche, Emilia-Romagna, Veneto, Trentino, Lombardia e Piemonte, portando gli atleti ad affrontare anche celebri salite impegnative come il celebre Colle Fauniera.

Il programma del 45° Giro D’Italia Giovani Under 23:

Sabato 11 giugno 2022: 1° tappa: Gradara | Riccione – Argenta (FE)

Domenica 12 giugno 2022: 2° tappa: Rossano Veneto (VI) – Pinzolo (TN)

Lunedì 13 giugno 2022: 3° tappa: Pinzolo (TN) – Santa Caterina Valfurva (SO)

Martedì 14 giugno 2022: 4° tappa: Chiuro (SO) – Chiavenna (SO)

Mercoledì 15 giugno 2022: riposo

Giovedì 16 giugno 2022: 5° tappa: Busca (CN) – Peveragno (CN)

Venerdì 17 giugno 2022: 6° tappa: Boves (CN) – Colle Fauniera (CN)

Sabato 18 giugno 2022: 7° tappa: Cuneo (CN) – Pinerolo (TO)

Suzuki Jimny PRO: un premio d’eccezione

L’edizione 45 del Giro Giovane U23 2022 presenta caratteristiche di percorso che lasceranno spazio anche a forti scalatori per questo Suzuki offre all’organizzazione la regina delle scalatrici l’inarrestabile Jimny PRO che sarà assegnata all’atleta italiano che dovesse indossare la maglia di leader all’arrivo di Pinerolo.

Ultima modifica: 20 aprile 2022