Setting a new Tempo, Fiat spinge sulla elettrificazione i Bocelli

All’evento “Setting a new Tempo”, a conferma di come FIAT sia nella corsia di sorpasso dell’elettrificazione, dove è stata presenta la collaborazione tra il marchio italiano e la famiglia Bocelli.

Ospiti della serata il Maestro Andrea Bocelli, Matteo Bocelli e la Nuova 500 “La Prima by Bocelli”, la prima e unica city car elettrica al mondo dotata della tecnologia “Virtual Venues” di JBL.

In questo evento speciale il Maestro Andrea Bocelli e suo figlio, la stella nascente della musica famosa a livello internazionale, Matteo Bocelli si sono esibiti insieme sul palco per lanciare il nuovo singolo di Matteo “Tempo”, che è anche la colonna sonora dello spot per il lancio della “Nuova 500 La Prima By Bocelli”.

È stata anche l’occasione per vedere in anteprima un suggestivo docu-film sulla genesi del raffinato sistema audio e lo spot dedicato alla nuova vettura, impreziosito dal singolo “Tempo” di Matteo Bocelli (Capitol Records).

«Siamo entusiasti di questo evento realizzato insieme ad Andrea e Matteo Bocelli, persone speciali che rendono unica questa serata e con cui abbiamo sviluppato un grande progetto. Sono nati così la Nuova 500 “La Prima by Bocelli” e uno straordinario impianto audio premium affinato dall’”orecchio assoluto” del Maestro Bocelli – ha dichiarato Olivier Francois, FIAT CEO e Stellantis Global CMO –. E vi comunico che il nuovo singolo di Matteo Bocelli, “Tempo”, è la colonna sonora dello spot TV di lancio della nuova vettura. Con la Nuova 500 “La Prima by Bocelli”, quindi, non abbiamo semplicemente progettato un’auto. Abbiamo progettato un’esperienza, una bella esperienza italiana».

«Del resto, c’è un aspetto essenziale che risalta quando si guida un’auto elettrica: il silenzio. La bellezza, la bellezza rilassante di un abitacolo perfettamente silenzioso, alla fine il posto migliore per trasformare questa quiete perfetta in un suono perfetto, progettato per le auto elettriche. Vi sentirete come su una “poltrona d’onore” nel miglior teatro d’opera. Insomma, non abbiamo portato un’auto nel mondo di Bocelli ma abbiamo portato il mondo di Bocelli dentro la nostra icona».

«Sono felice di questa collaborazione, inedita e coraggiosa – ha affermato il maestro Andrea Bocelli -. Da sempre la ricerca della bellezza è la mia principale ispirazione. Grazie a Fiat 500, icona di stile nel mondo, abbiamo unito le forze per offrire un’esperienza nuova, di bellezza e di armonia multisensoriale. In virtù della tecnologia innovativa messa a punto, ogni tragitto potrà tingersi dell’emozione desiderata, e la nostra voce interiore (perché tutti, nel nostro cuore, cantiamo) potrà avere il respiro di un teatro, di un’arena a cielo aperto, di uno studio di registrazione…

Onorato che questo esclusivo modello di FIAT 500 mi sia intitolato, penso però che idealmente porti il nome di chi la sceglierà, decidendo di frequentare e praticare la bellezza, guidandola».

«Sono estremamente onorato di essere stato coinvolto in questa incredibile partnership. Grazie a FIAT per aver reso possibile questo progetto e questo straordinario sistema audio – ha commentato Matteo Bocelli -. Grazie a Olivier e a tutto l’eccezionale team che ha lavorato duramente dietro questo progetto per mesi insieme. E grazie a William9 e al suo team per l’impeccabile e bellissimo lavoro nel video ufficiale di Tempo, una canzone che ho co-scritto e a cui tengo molto».

«La nostra collaborazione sulla Nuova 500 attinge al ricco patrimonio di JBL per la creazione di momenti audio magici per oggi e domani – ha dichiarato Christian Sobottka, Presidente di HARMAN Automotive-. La maestria di Andrea Bocelli insieme all’esperienza acustica di JBL ha portato alla nascita di un eccezionale sistema audio che porta il potere della musica in vita, mentre amplifica il piacere di guida».

L’evento è stato anche l’occasione per celebrare i successi dell’icona FIAT. Insignita finora di 30 premi internazionali, la Nuova 500 è la citycar elettrica più venduta in 11 Paesi e la seconda vettura di qualuque segmento in tutta Europa, dietro solo alla Tesla. In Italia e Francia è il modello elettrico più venduto in assoluto mentre è al secondo posto in Germania, il più grande mercato di auto elettriche in Europa. Inoltre, più della metà delle FIAT 500 sono acquistate fuori dall’Italia ed entro quest’anno si raggiungerà il record di 100.000 unità full electric vendute. Il futuro del gioiello più prezioso del marchio è destinato a diventare globale, proseguendo un cammino iniziato in Europa, passando poi in Brasile e Giappone.

In un contesto di crescente attenzione alla “conversione al green”, dunque, FIAT imposta un nuovo tempo alla sua strategia di elettrificazione, accelerando verso un futuro sempre più sostenibile. Attualmente il marchio italiano vanta l’intera gamma elettrificata, grazie all’ingresso recente delle versioni ibride di 500X e Tipo. E dal 2024 tutti i nuovi modelli di FIAT saranno elettrici e dal 2027 FIAT dirà addio ai combustibili fossili in Europa.

Il mondo del Maestro Bocelli dentro la Nuova 500 attraverso quattro “Virtual Venues”

L’intero mondo di Andrea Bocelli è stato portato nella Nuova 500, grazie alla sofisticata tecnologia “Virtual Venues” di JBL e all’orecchio assoluto del Maestro Bocelli. L’esclusivo sistema JBL Premium Audio Mastered by Bocelli assicura un’immersiva esperienza audio di realtà virtuale. In particolare, il tenore vivente più popolare al mondo ha scelto quattro ambienti ideali, tra tutti i luoghi in cui si è esibito, per personalizzare altrettante “Virtual Venues”:

“My Music Room” trasforma l’auto in una piccola camera accogliente con un suono colorato e caldo, spiega il Maestro: “Come il mio spazio musicale preferito in casa mia: un bozzolo rilassante dedicato alla perfezione del suono”;

trasforma l’auto in una piccola camera accogliente con un suono colorato e caldo, spiega il Maestro: “My Recording Studio” racchiude “L’acustica del mio studio: uno spazio intimo progettato per gli artisti per catturare la perfezione”;

racchiude “G. Verdi Opera House” trasporta gli ascoltatori al centro delle prime file del teatro dell’Opera Giuseppe Verdi di Pisa, “ ho fatto il mio debutto al Teatro Verdi di Pisa, uno dei luoghi più belli del mondo. L’abbiamo mappato acusticamente per darvi l’esperienza completa del Teatro dell’Opera”;

trasporta gli ascoltatori al centro delle prime file del teatro dell’Opera Giuseppe Verdi di Pisa, “ “My Open-air Arena” riproduce l’atmosfera tipica di una performance dal vivo in un luogo all’aperto: “Questa acustica si ispira al “Teatro del Silenzio”, la mia arena toscana in cima alla collina, dove la pace della natura ospita l’energia pura degli spettacoli all’aperto”, conclude il Maestro.

Oltre alle quattro modalità di ascolto, il JBL Premium Audio Mastered by Bocelli si avvale di funzioni proprie di un impianto audio premium, quali ad esempio il Controllo Intelligente del Volume che, tramite un algoritmo avanzato, mantiene equilibrato il livello di riproduzione musicale percepito e le basse frequenze a qualsiasi velocità del veicolo. Altra peculiarità del sistema sono gli Equalizzatori Variabili che assicurano un’esperienza audio più fluida indipendentemente dai rumori ambientali e dalla posizione aperta o chiusa della capote.

Il docu-film

L’incontro tra due icone, una musicale e l’altra automobilistica, dà il via a una grande sfida: unire l’estetica della Nuova 500 “La Prima” con l’innovativo sistema audio Premium di JBL accordato e certificato dal tenore italiano Andrea Bocelli. Nasce così il docu-film che racconta la genesi delle quattro “Virtual Venues” del nuovo impianto audio, attraverso una suggestiva intervista di Olivier Francois al Maestro Andrea Bocelli. Inoltre, gli ingegneri JBL entrano nel dettaglio del sistema audio premium, spiegando come funzionano le virtual venues e tutti i tecnicismi che le compongono. Diretto dal regista Ago Panini per la casa di produzione Movie Magic e impreziosito alla fine dal brano “Tempo” di Matteo Bocelli.

Il nuovo spot per la Nuova 500 “La Prima by Bocelli”, con “Tempo” di Matteo Bocelli

Presentato in anteprima all’evento, è andato in onda poco dopo all’Eurovision 2022 – di cui FIAT è Partner nazionale e Auto Ufficiale – il nuovo spot dedicato alla Nuova 500 “La Prima by Bocelli”. Ideato dall’agenzia creativa Leo Burnett e diretto dal regista William9 per la casa di produzione Twister Film, il video racconta la storia di quattro giovani che, seduti comodamente a bordo della Nuova 500 “La Prima by Bocelli”, ascoltano il brano “Tempo” di Matteo Bocelli. Chiude lo spot un cameo di Andrea Bocelli.

“Tempo”, il nuovo brano di Matteo Bocelli

Rilasciato in inglese e spagnolo e con una strofa in italiano, l’incredibile pezzo dell’estate “Tempo” è stato scritto in collaborazione con Zmishlany, Nolan Sipe e Max Wolfgan e prodotto da Ido Zmishlany. Il brano è caratterizzato da una melodia brillante e vibrante, e sarà incluso nel suo album di debutto, in arrivo nel 2023, per la casa discografica Capitol Records.

Ultima modifica: 11 maggio 2022