Rete 110% in pista al Mugello con LCR Honda MotoGP 

Rete 110%, leader nella gestione degli interventi legati al Superbonus 110%, scende in pista per il GP d’Italia del Mugello, nel weekend dal 27 al 29 maggio 2022, assieme a LCR Honda MotoGP.

Sulle Honda RC213V

In occasione del weekend del Mugello, il marchio “Rete 110%” sarà su entrambe le Honda RC213V impegnate sulla storica pista toscana: il brand sarà visibile sulla pancia della moto numero 30 di Nakagami e sul cupolino della 73 di Marquez.

Rete 110% e il team guidato da Lucio Cecchinello sono partner per le stagioni 2022 e 2023: il marchio “Rete 110%” è già presente per tutta la stagione sul petto della tuta di entrambi i piloti di LCR Honda MotoGP, Takaaki Nakagami e Alex Marquez, oltre che sulla manica della divisa di tutti i membri del team.

Rete 110% è la prima Rete italiana in grado di attivare su tutto il territorio nazionale un general contractor, Immobiliare Costiera, e un gruppo di fornitori e partner pronti ad unirsi per gestire in maniera efficace il Superbonus 110% per i condomini e per le grandi strutture commerciali e industriali.

LCR Honda MotoGP, team nato nel 1996, è in MotoGP dal 2006. Il suo palmares annovera 87 podi e 25 vittorie in quattro diverse categorie (125cc – 250cc – MotoGP – MotoE).

Ultima modifica: 26 maggio 2022