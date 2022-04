Registro Storico Benelli e Moto Club Benelli eleggono i nuovi presidenti

Paolo Fontana e Marco Vanzolini sono rispettivamente i nuovi presidente di Registro Storico Benelli e Moto Club Pesaro T. Benelli. Le nuove cariche sono state elette nel corso delle assemblee dei soci delle due associazioni, che si sono tenute ieri pomeriggio nella sede del Museo Benelli di Viale Mameli.

Nuovo incarico anche per Paolo Marchinelli, che è stato nominato Direttore del Museo Officine Benelli di Pesaro.

Paolo Fontana, già presidente del Moto Club per oltre 25 anni, è stato eletto all’unanimità alla guida del Registro Storico Benelli, succedendo al compianto Paolo Prosperi: “Sono davvero onorato di raccogliere il testimone da un amico vero, un grande uomo di cultura e dall’immenso spessore umano – dice Fontana -. Uno dei nostri punti di forza è sempre stato quello di riuscire ad aggregare tantissime persone, non solo legate al mondo dei motori e tutto ciò ci ha permesso in questi anni di diventare ciò che siamo oggi. Spero davvero di riuscire a proseguire questa attività nel migliore dei modi”.

Vicepresidente del Registro Storico Benelli, che oggi conta circa 750 soci, è stato eletto Paolo Marchinelli, mentre il nuovo consiglio direttivo è composto da: Roberto Rossini, Alessandro Bossi, Gabriele Cesarini, Giorgio Giagnolini e Claudio Paladini.

Eletto all’unanimità anche Marco Vanzolini, nuovo presidente del Moto Club Pesaro Tonino Benelli, che oggi conta circa 300 soci: “Ringrazio Paolo Fontana per il passaggio di testimone – dice – e sono molto contento di essere alla guida di un Moto Club storico come il nostro, tra i più longevi in Italia, fondato nel 1931. La forza del nostro club è sempre stata quella di riuscire a primeggiare ed esprimersi in tanti ambiti, come il motorismo storico, il mototurismo, il settore della velocità e quello del motocross. Anche quest’anno ci attende un programma ricco di iniziative che si andranno ad aggiungere alle tantissime attività già messe in campo in questi anni”.

Gli altri momenti dell’assemblea

Vicepresidente del Moto Club Pesaro Tonino Benelli è stato nominato Davide Cecchini, mentre il nuovo consiglio direttivo è composto dai consiglieri: Paolo Marchinelli, Riccardo Delle Chiara, Riccardo Nicolini, Mario Pensierini e Luigi Lagrasta.

Durante l’assemblea non sono mancate le emozioni, con il conferimento a Luciano Battisti della carica di Presidente onorario del Registro Storico Benelli, per il suo costante ed infaticabile impegno profuso nella valorizzazione della cultura e del patrimonio motoristico della città di Pesaro. Luciano Battisti, oltre ad essere ex pilota, noto collezionista e grande appassionato dei motori, è anche uno dei fondatori del Registro Storico Benelli.

Presenti alle assemblee dei soci di Registro Storico Benelli e Moto Club Pesaro Tonino Benelli anche il vicesindaco del Comune di Pesaro, Daniele Vimini e il vicepresidente del consiglio regionale delle Marche, Andrea Biancani.

Ultima modifica: 4 aprile 2022