Primo raduno statico delle 500 alla Fiera di Padova

Dal 20 al 23 ottobre 2022 torna l’appuntamento con Auto e Moto d’Epoca alla Fiera di Padova.

Il Fiat 500 Club Italia non mancherà neppure quest’anno all’importante evento e per l’occasione, domenica 23, organizzerà per la prima volta con il “Raduno Statico Fiat 500 Club Italia a Padova”. Le 500 storiche, appartenenti ai soci del sodalizio più grande al mondo dedicato a questo mito, saranno posizionate a partire dalle ore 10, in Via Tommaseo, accanto alla Fiera, per accogliere le decine di migliaia di visitatori che arriveranno da tutte le nazioni.

“Si tratta di una presenza importante in una location esclusiva che ci riempie di orgoglio” afferma il fondatore Domenico Romano “Il primo Raduno Statico a Padova è stato reso possibile dalla ormai ultradecennale collaborazione con l’Ente Fiera e soprattutto dall’impegno di Bruno Masato, Referente Regionale per il Veneto. La sua dedizione ed il coinvolgimento dei cinquecentisti della zona sono stati elementi decisivi per poter ottenere questo risultato”.

Ovviamente il Club sarà presente anche in fiera, da giovedì a domenica al padiglione 4, con uno stand dedicato ai 50 anni della Fiat 500 R, l’ultima versione dell’amatissima bicilindrica, che fu prodotta dal 1972 al 1975.

“Ci aspettiamo una grande partecipazione da parte degli appassionati di auto storiche” dichiara il presidente Maurizio Giraldi, “sarà un’occasione per incontrare nuovi e vecchi amici e far conoscere al pubblico le tante attività del nostro sodalizio, che tramite eventi, pubblicazioni, impegno in campo sociale, ha dimostrato di essere all’avanguardia in questo campo, come all’avanguardia è la nostra ever green 500, tanto amata dai nostalgici ma anche dai giovani”.

Altri momenti

Da non perdere che vedono coinvolto il Club, saranno sabato 22 ottobre presso l’ASI Village quando verrà presentato il volume “La Strada dei Musei”, tra cui anche il “Dante Giacosa” di Garlenda, e durante lo Spazio Club quando il presidente Maurizio Giraldi, il vice presidente Alessandro Vinotti, ed il conservatore del Museo Ugo Elio Giacobbe, parleranno al pubblico del recente gemellaggio tra il “500 Dante Giacosa” di Garlenda ed il Museo delle auto della Polizia di Roma.

Ultima modifica: 19 ottobre 2022