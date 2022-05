Pagani C10: un teaser rivela la data di debutto della nuova hypercar italiana

La Pagani C10, l’attesa nuova hypercar che andrà a sostituire la Huayra nel catalogo del marchio italiano, ha una data ufficiale di debutto: il prossimo 12 settembre a Milano.

La notizia arriva dalla stessa azienda di San Cesario sul Panaro, attraverso un annuncio sui suoi canali social, corredato da un’immagine teaser che rivela in modo stilizzato le linee della C10.

Il testo della comunicazione social di Pagani recita così: “Milano, 12 settembre 2022: si alza il sipario su C10, un nuovo capitolo nella storia Pagani. Nella città amata da Leonardo da Vinci, che ancora oggi ispira il nostro lavoro con la convinzione che Arte e Scienza possono camminare di pari passo, sveleremo la prossima generazione delle hypercar Pagani”.

Dall’immagine a corredo non è possibile recuperare dettagli estetici, anche se in Rete girano già non pochi scatti rubati dei prototipi camuffati in fase di test. Da queste foto è possibile notare una certa fedeltà allo stile ultra sportivo di Pagani, ma anche una diversa direzione estetica rispetto alla Huayra.

È praticamente certo che la Pagani C10 avrà in dotazione un motore V12 biturbo da 6,0 litri firmato AMG, abbinato a un cambio manuale o automatico. A livello di potenza dovremmo attestarci intorno ai 900 cavalli.

Le prime consegne della Pagani C10 sono previste per il 2023.

Ultima modifica: 18 maggio 2022