Moto e scooter, cresce l’interesse sul web

La passione per le due ruote degli italiani combacia anche con le esigenze legate alla mobilità quotidiana. Questo e altri elementi sono emersi da un’analisi svolta da Subito sulle ricerche fatte in piattaforma per stilare la classifica delle parole, delle marche e dei modelli più cercati nel 2021 nella categoria Moto&Scooter di Subito Motori.

Con oltre 285 milioni di ricerche sulla piattaforma e un numero di utenti attivi giornalieri che sfiora i 300.000, Subito è in grado di fornire un punto di vista autorevole sul mercato dell’usato delle due ruote tracciando i principali e più diffusi comportamenti degli utenti. I dati confermano un costante aumento delle ricerche sulla piattaforma nella categoria, registrando una crescita del +12,5% di utenti attivi e del +11,5% di traffico rispetto al 2020. In concomitanza, si conferma il fenomeno della destagionalizzazione che connota il settore già dal 2020, testimoniato da ricerche costanti durante tutto l’anno e non soltanto concentrate nei tipici mesi di picco, da aprile a ottobre.

Per il secondo anno consecutivo, quindi, le ricerche di moto e scooter confermano un distaccamento dalla stagionalità, probabilmente legandosi alle nuove necessità di spostamento favorite dalle nuove modalità di lavoro e dal rinnovato interesse per la mobilità individuale, che si sono affermate come conseguenza della pandemia.

Le moto e le sue molteplici versioni dominano le classifiche mostrando una particolare attitudine italiana alla guida sportiva. Rimangono saldi alle prime posizioni dei modelli più cercati i classici maxiscooter, con la Vespa sempre al primo posto e a seguire con un certo distacco la Honda SH e la Yamaha T-max, da anni considerati tra le migliori soluzioni per vivere la città, ma non solo, con libertà e divertimento. L’italiano ama anche il vintage e non disdegna modelli ricercati ma anche vere proprie icone senza tempo, come il mitico Garelli o l’intramontabile Harley Davidson.

n. Key word 1 MOTO 2 125 3 SCOOTER 4 MOTARD 5 50 6 QUAD 7 CROSS 8 SCOOTER 125 9 TRIAL 10 ENDURO

TOP 10 KEYWORDS: vincono le moto, le piccole cilindrate e le passioni di nicchia

L’analisi delle parole più cercate all’interno della sezione Moto e Scooter rivela che gli italiani prediligono la comodità delle piccole cilindrate e la ricerca di emozioni legate alla guida sportiva o all’heritage.

La parola Moto fa il suo primo ingresso in classifica occupando direttamente il primo posto del podio. A conferma della sua crescita rispetto allo scooter già registrata nel 2020, nelle prime posizioni troviamo altre parole chiave legate al mondo delle motociclette: “motard” in 4° posizione, “cross” alla 7°, “trial” alla 9° seguito da “enduro” al 10° ma anche, subito fuori top 10, “cafe racer” al 12° posto.

Al secondo posto troviamo “125”, che si conferma la cilindrata preferita, popolare soprattutto tra i neomaggiorenni che posso guidare una due ruote di carattere, agile e grintosa ma non troppo potente o particolarmente costosa.

Emergono anche “quad”, new entry della top ten che troviamo al 6° posto, e più giù in classifica “pit bike” all’11°, “epoca” al 14° e “minimoto” al 15°: diverse opzioni per diversi approcci al mondo del motociclismo, tra chi vuole cimentarsi in sport estremi e chi ama trovare pezzi unici e rari, che trovano in Subito un valido alleato per accaparrarsi l’occasione della vita.

Sempre vivo l’interesse per il vintage e in particolare per gli anni 90 rappresentato dalla parola “motorino” in 17° posizione.

TOP 10 MODELLI: la Vespa rimane il primo amore degli italiani, confermati i modelli sportivi e da enduro

n. key word 1 Vespa 2 Honda-SH 3 Yamaha T-max 4 PIAGGIO BEVERLY 5 BMW GS 6 KTM 125 7 KTM EXC 8 YAMAHA BOOSTER 9 DUCATI MONSTER 10 VESPA PX

La classifica dei modelli più cercati incorona di nuovo la Vespa quale modello prediletto dagli appassionati di due ruote del Bel Paese.

Indiscussa icona del made in Italy riconosciuta in tutto il mondo che quest’anno festeggia il 75° anniversario, Vespa non perde smalto e continua a popolare i sogni degli italiani. Suo anche il 10° posto nella variante PX, conosciuta anche come Vespone, tra le più rappresentative del popolare scooter Piaggio.

I maxiscooter Honda-SH (2° posto) e Yamaha T-max (al 3°) si scambiano le posizioni rispetto al 2020, ma rimangono nel podio. Piaggio Beverly mantiene invariata, anche per il 2021, la sua 4° posizione e si conferma scelta ideale per sfrecciare in città con eleganza e agilità.

Seguono rispettivamente BMW GS, modello tra i più sportivi della casa tedesca, e le grintose moto da enduro KTM 125 e KTM EXC. Un altro posto speciale nel cuore degli italiani, è al 9° in classifica, occupato dalla Ducati Monster, la più famosa naked sportiva di casa Ducati.

I BRAND PIU’ AMATI: voglia di fughe di on the road e fascino vintage

n. Key word 1 HARLEY DAVIDSON 2 BMW 3 KTM 4 DUCATI 5 HONDA 6 YAMAHA 7 MOTO GUZZI 8 KAWASAKI 9 TRIUMPH 10 HUSQVARNA

La top ten dei brand più amati conferma il successo di Harley Davidson, richiamo di scenari sconfinati e di quello spirito tipico e unico del marchio rimasto immutato negli anni.

Podio invariato anche per i brand più amati dagli italiani con BMW (2°), garanzia di comfort combinato a performance, e KTM (3°) essenza del carattere sportivo su due ruote, che si scambiano di posto rispetto all’anno precedente. Stabili dal 2020 seguono la Ducati, le giapponesi Honda e Yamaha, la storica Guzzi, la Kawasaki e tutta la classe british della Triumph. Chiude la classifica la svedese Husqvarna, riconosciuto brand per gli appassionati di enduro e cross.

Fuori top 10 si osservano alcune parole che denotano una spiccata attenzione verso il vintage e modelli del passato, tutt’oggi ancorati all’immaginario degli italiani. Ne è un esempio il mitico Garelli (30°), indimenticabile protagonista degli anni ’80 o la Royal Enfield (24°), ricercato marchio dal gusto retrò che regala l’occasione di possedere uno storico brand inglese ma a un prezzo particolarmente conveniente.

Ultima modifica: 13 aprile 2022