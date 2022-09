Lexus auto ufficiale della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia

Lexus è per il sesto anno consecutivo Auto Ufficiale della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica – La Biennale di Venezia, la cui 79.ma edizione si apre oggi, 31 agosto 2022, al Lido e terminerà il prossimo 10 settembre.

Nella splendida cornice del Lido è inoltre presente, in anteprima nazionale, il Nuovo Lexus RX, ultimo gioiello elettrificato del brand attualmente disponibile per il pre-booking nelle versioni Hybrid Turbo e Plug-In Hybrid. Un SUV senza eguali caratterizzato da un lusso rivoluzionario che oggi unisce al suo interno raffinatezza, qualità e innovazione tecnologica, valori tipici della nuova gamma Lexus Electrified.

Nel corso della serata di oggi, in occasione della Cerimonia di Apertura e della proiezione del film White Noise sono arrivati sul Red Carpet, tra gli altri, Julianne Moore, Regé-Jean Page, Adam Driver, Catherine Deneuve e Tessa Thompson accompagnati dalla gamma elettrificata Lexus composta da UX, NX e ES.

Quello del cinema e delle auto sono due mondi che viaggiano su due linee in completa sintonia. Entrambi fondati sulla concentrazione e la voglia di muoversi, di andare lontano. Scavando a fondo, cinema e auto sono nati dalla stessa spinta di ampliare gli orizzonti delle esperienze, dei viaggi, del tempo dedicato alla libertà individuale e di gruppo. Come il cinema conduce in una dimensione unica facendo vivere momenti indimenticabili, così Lexus riesce ad emozionare attraverso il suo spirito innovatore e pioneristico.

Si conferma così, ancora una volta, il legame tra Lexus e la magia del cinema di Venezia, due universi accomunati dallo stesso spirito di offrire un’esperienza unica le cui emozioni perdurano, scavano, si trasformano in ricordi e memoria. Un sodalizio nato dalla stessa visione valoriale del mondo, delle persone, della sostenibilità e da cui nasce la volontà di Lexus di sostenere il mondo dello spettacolo, capace di trasportare chiunque in nuove realtà.

Il supporto di Lexus alla settima arte assume, così, una nuova connotazione, più forte che mai in un momento storico così complesso; così la magia del cinema è fondamentale per lasciarsi trasportare in una piccola fuga dalla realtà ed immergersi nella “fabbrica dei sogni” della sala cinematografica.

Le parole di detto Maurizio Perinetti, Direttore Lexus Italia

“La grandezza di un’opera si valuta a partire dai dettagli e dalla passione. Nel cinema sono principi base. E anche per noi di Lexus. Per questo siamo fieri, orgogliosi e davvero entusiasti di essere per il sesto anno consecutivo auto ufficiale della mostra. La suggestiva atmosfera di Venezia, che in questi giorni si colora di un’eleganza ancora più stupefacente, farà da cornice alla presentazione del Nuovo Lexus RX, ultima sintesi di lusso, raffinatezza e prestazioni orientate all’ideale.”

Come Auto Ufficiale dell’evento, durante tutta la Mostra, Lexus avrà il privilegio di accompagnare attori, registi e volti noti del cinema fino al red carpet. Tra le 40 vetture presenti, ci saranno alcuni modelli iconici come il nuovo NX, primo ibrido Plug-in Hybrid Lexus, il crossover 100% elettrico UX 300e e la raffinata LC Convertible.

Ultima modifica: 1 settembre 2022